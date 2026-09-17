Залишилося всього 6 ліжок на всю область: Буковина тріщить по швах через наплив переселенців

Чернівецька область опинилася на межі житлового колапсу для внутрішньо переміщених осіб. Як стало відомо з офіційної відповіді Чернівецької ОВА на запит журналістів видання "Коментарі", наразі в регіоні офіційно зареєстровано 72 126 людей, які тікали від війни.

ВПО на Буковині

Найбільше людей прибуло з Донецької, Луганської, Запорізької, Харківської та Херсонської областей. При цьому резерв тимчасового житла практично вичерпано.

Із 60 затверджених місць тимчасового проживання (МТП), які загалом розраховані на 3038 ліжко-місць, вільними залишаються лише 6. Не менш гостро стоїть і питання працевлаштування. Протягом 2026 року статус безробітного в області отримали 1046 переселенців, однак знайти постійну роботу вдалося лише 227 особам.

У владі переконують, що намагаються вирішити проблему: на Комплексну програму підтримки та інтеграції ВПО у 2026 році виділили 4 млн грн (з яких 3,35 млн грн спрямують на ремонт приміщень, модульні містечка та благоустрій). Крім того, на Буковині діє програма житлових ваучерів для людей, які проживали на окупованих територіях – станом на вересень вже сформовано 402 ваучери, але 83 заявникам відмовили.

Також видання "Коментарі" повідомляло – в Одеській області до осінньо-зимового періоду 2026–2027 років визначили 812 "Пунктів незламності". Із них станом на 1 вересня вже функціонують 458 пунктів, ще 354 підготовлені до відкриття. Про це повідомили в Одеській обласній військовій адміністрації у відповідь на журналістський запит інтернет-порталу "Коментарі".

Також "Коментарі" писали – війна, яку документують тисячами: Держархів показав масштаб зібраних матеріалів.



