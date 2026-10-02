Законопроєкт №16118: у Раді хочуть давати відстрочку та звільняти зі служби за догляд за літніми батьками

У парламенті зареєстрували новий законопроєкт №16118, який може суттєво змінити правила надання відстрочки від призову та розширити перелік підстав для звільнення з лав ЗСУ. Народні обранці пропонують дозволити залишатися в тилу або повертатися додому з фронту тим, хто здійснює постійний догляд за літніми батьками чи близькими родичами другого ступеня споріднення. Водночас автори ініціативи застерігають, що автоматично через сам факт наявності старших членів родини статус неотримає ніхто — документ містить суворий перелік критеріїв.

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Хронічний діагноз — не панацея: коли догляд визнають реальним

Запропоновані зміни до статті 23 профільного закону передбачають появу нового пункту, який чітко розмежовує наявність захворювань у родича та його фактичну неспроможність жити без стороннього втручання. Право на відстрочку залежатиме від висновків медиків, а не від віку у паспорті.

"Військовозобов'язаний зможе претендувати на звільнення від призову, якщо його батько, мати або родич другого ступеня через когнітивні розлади, хронічні недуги чи стійкі порушення функцій повністю або частково втратили здатність рухатися чи обслуговувати себе", — деталізують юристи норми документу.

Наголошується, що наявність медичної картки з хронічними хворобами сама по собі не звільняє від мобілізації, якщо людина лікується, але зберігає самостійність.

У пояснювальній записці народні депутати чітко розшифрували, що саме вважатиметься критерієм для надання відстрочки.

"Постійний сторонній догляд у таких ситуаціях має бути життєво необхідним для забезпечення базових потреб людини", — наголошують автори законодавчої ініціативи.

Вони уточнюють, що йдеться про повсякденну допомогу в "самообслуговуванні, пересуванні, дотриманні особистої гігієни, прийомі їжі, ліків чи виконанні призначень лікаря та відвідуванні лікарень". Фактично, право на відстрочку виникне лише тоді, коли без допомоги конкретного військовозобов'язаного літня людина не зможе вижити, а саму потребу доведеться підтверджувати офіційними медичними документами.

Чинник інших родичів та правила для фронту

Ще одним підводним каменем для отримання відстрочки за новою процедурою стане перевірка складу родини. Якщо у літньої людини є інші близькі, військовозобов'язаному, найімовірніше, відмовлять.

"Законопроєкт висуває важливу вимогу — відсутність інших членів сім’ї першого ступеня споріднення, здатних доглядати за нею", — пояснюють у Раді логіку змін.

Держава повинна отримати чітку відповідь, "чому саме цей конкретний громадянин має залишатися в тилу для забезпечення нагляду".

Окремо документ захищає права тих, хто вже перебуває в окопах. Пропоновані правки до закону про військовий обов'язок дадуть право на звільнення під час воєнного стану бійцям, чиї літні батьки або родичі другого ступеня споріднення раптово чи через ускладнення втратили мобільність.

"Варто пам'ятати, що станом на 2 жовтня 2026 року цей документ зареєстровано лише як законопроєкт", — підсумовують експерти, закликаючи не поширювати передчасні ілюзії.

Наразі запропоновані норми ще не набули чинності, а процедури мобілізації та звільнення здійснюються за старим законодавством до моменту, поки Рада не проголосує, а Президент не підпише закон.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в українському законодавстві щодо призовного віку під час воєнного стану можуть відбутися суттєві та несподівані корективи.



