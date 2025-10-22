За тиждень стартують головні переговори цього року: що на них може вирішитися щодо України

Мир в Україні стає катастрофічно залежним від результатів переговорів США-Китай. Проте в Україні мало хто про це задумується. Путін, де-факто, відмовився від переговорів, де лінія фронту є лінією розмежування. Про це розповів політолог Вадим Денисенко.

Сі Цзіньпін та Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Ми маємо розуміти: у США практично немає важелів впливу. Путін не вірить, що найближчим часом Трамп дозволить ударити "Томагавками" по портам нафтоперевалки. А це єдиний важіль впливу Вашингтона на Москву. Для нас це означає один важливий момент: якщо у нас нема можливості нищити цю інфраструктуру самостійно чи з чиєюсь допомогою, ми не є субʼєктом з яким треба розмовляти на рівних. У нас зараз немає можливостей вагомо підняти ставки, це найгірше, що може бути в битві Давида та Голіафа", – зазначив експерт.

За його словами, війна входить, як мінімум, у новий 5-6 місячний цикл, коли переговори майже нереалістичні. Справа у тому, що через тиждень стартують головні переговори цього року, а може й наступного: переговори США-Китай. Напередодні цих переговорів американці добилися головного: Китай не зміг створити міцну коаліцію сателітів, які б виступили єдиним фронтом проти США.

Вадим Денисенко підкреслює, США теж не змогли створити нічого подібного. Ми маємо ситуацію, коли два гегемони виходять на переговори, а їхні сателіти стоять у стороні і дивляться, як ці переговори можуть завершитися. Політолог прогнозує, що ці переговори будуть про три базові речі: не допустити прямого воєнного зіткнення, спробувати домовитися про нові правила гри світової торгівлі, які протягом останніх семи років планомірно знищували США. І третя частина переговорів: хто і як контролюватиме Європу, як наймаржиналтніший ринок світу.

