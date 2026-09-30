Якби Порошенко не загравав з Путіним і не торгував з Росією, не було б великої війни, - Стецьків

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Недилько Ксения
Російську агресію можна було зупинити ще у Криму, якби українська влада на чолі з Порошенком у 2014-15 роках одразу дала відсіч Путіну. Однак політик замість цього вирішив загравати з Кремлем та торгувати з рф через Віктора Медведчука. Про це заявив колишній народний депутат і соратник п’ятого президента Тарас Стецьків.
Петро Порошенко
За його словами, замість відкритої відсічі росії Порошенко намагався загравати з Путіним.
Стецьків вважає, що після нападу російської армії українська влада мала запровадити воєнний стан і провести часткову або повну мобілізацію. На його думку, якби таке рішення було ухвалене спочатку виконувачем обов’язків президента Олександром Турчиновим, а потім Порошенком, російську агресію можна було б зупинити ще у Криму.
Він також відкинув твердження, що Мінські домовленості дали Україні час підготуватися до великої війни.
Колишній нардеп також заявив, що за президентства Порошенка тривала торгівля з окупованими територіями, а сам він разом із Медведчуком встановлював контроль над нафтопроводами. Водночас підприємства Порошенка продовжували працювати в росії.
Головною різницею між Порошенком і Володимиром Зеленським Стецьків назвав рішення, які вони ухвалили після початку російського вторгнення. Зеленський у лютому 2022 року вирішив залишитися в Україні та чинити опір.