Відстрочки та бронювання під загрозою: омбудсмен розкрив, що відомо про нові правила мобілізації

В Україні поширюється інформація про можливі зміни законодавства у сфері мобілізації, які можуть торкнутися окремих категорій громадян з правом на відстрочку, а також підприємства, що бронюють військовозобов'язаних працівників. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець прокоментував ситуацію у публікації на своїй сторінці у Facebook.

Мобілізація в Україні. Фото: з відкритих джерел

За словами омбудсмена, перш ніж говорити про неминуче обмеження прав громадян, необхідно відокремлювати реальні законодавчі ініціативи від обговорень та припущень.

Серед можливих змін називають перегляд підстав отримання відстрочки від мобілізації. Зокрема, обговорюються додаткові вимоги для батьків дітей з інвалідністю, громадян, які мають родичів з інвалідністю, а також людей, які постійно доглядають членів сім'ї.

Ще одне питання стосується бронювання працівників. За інформацією, що поширюється, влада може переглянути критерії визнання підприємств критично важливими і змінити квоти на бронювання військовозобов'язаних. Особлива увага приділяється підприємствам оборонно-промислового комплексу та енергетики.

Однак Лубинець підкреслив, що поки що йдеться про можливі законодавчі зміни, а не про ухвалений закон. За його словами, до Офісу омбудсмена відповідний законопроект не надходив.

"Отже, я не можу коментувати його як офіційно отриманий документ або формувати остаточну правову оцінку на підставі повідомлень третіх сторін", — зазначив уповноважений.

Таким чином, на даний момент немає підстав стверджувати, що перелічені обмеження вже набули чинності або остаточно узгоджені. Для нових правил необхідний передбачений законом законодавчий процес.

Поки документ не надано офіційно, залишається невідомим, які саме категорії громадян можуть торкнутися змін, якщо відповідні пропозиції справді будуть внесені на розгляд парламенту. Тому українцям варто орієнтуватися на офіційні рішення, а не на непідтверджені повідомлення щодо нових правил мобілізації.

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