Від російської мови в Україні остаточно не залишиться і сліду: яке нове рішення стане ударом для Путіна

В Україні готують законодавчі зміни, які передбачають заборону російськомовного культурного продукту в публічному просторі незалежно від громадянства його автора чи виконавця. Відповідні пропозиції вже підготовлені та очікують на розгляд Верховної Ради. Про це мовна омбудсманка Олена Івановська повідомила в інтерв’ю Hromadske.

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За її словами, зміни стосуватимуться як законодавства про державну мову, так і Закону України "Про культуру". Зокрема, пропонується переглянути статтю 15 останнього документа. Нині вона передбачає обмеження щодо виконання музичних творів громадянами Росії, тоді як нова редакція має охопити ширше коло російськомовного культурного контенту.

"Поза законом опиниться російськомовний культурний продукт. Ідеться й про ті російськомовні музичні твори, які сьогодні, на жаль, ще слухають, а подекуди й виконують громадяни України в публічному просторі", — заявила Івановська.

Окремі положення стосуватимуться освіти та позашкільної діяльності. За словами омбудсманки, українська мова має бути мовою викладання, спілкування та надання послуг у навчальних закладах, секціях і гуртках. Винятки передбачатимуться для закладів, призначених для національних меншин.

Івановська наголосила, що освітня та позашкільна діяльність належить до публічної сфери, а тому на неї поширюються вимоги статті 30 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

"Будь-яка освітня чи позашкільна діяльність є частиною публічної сфери та наданням послуг", — пояснила мовна омбудсманка.

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