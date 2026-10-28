Від першої практики до професійної мрії: як «Аптека 9-1-1» допомагає молодим фармацевтам будувати кар’єру

Іноді достатньо першої практики, щоб зрозуміти: ти на своєму місці. Саме так сталося з Кариною Сташенко з Ізмаїла. Прийшовши до мережі "Аптека 9-1-1", щоб отримати перший практичний досвід, вона знайшла не лише роботу за фахом, а й команду, підтримку та можливості для професійного розвитку.

Карина Сташенко

Карина Сташенко закінчила медичний коледж за фармацевтичним напрямом. Вибір професії був свідомим: дівчина хотіла працювати у сфері охорони здоров’я, допомагати людям і постійно вдосконалювати свої знання. Під час навчання вона мріяла стати хорошою фахівчинею, а практика мала стати першим кроком до цієї мети.

Можливість застосувати теоретичні знання в реальних умовах Карина вирішила використати в мережі "Аптека 9-1-1". Спочатку, зізнається вона, трохи хвилювалася: попереду було багато нового — знайомство з асортиментом лікарських засобів, робота з аптечною програмою та спілкування з відвідувачами.

"Найскладніше було запам’ятати асортимент і навчитися працювати з аптечною програмою. Але мені допомагали колеги та наставники", — розповідає Карина.

Саме підтримка команди стала однією з причин, чому перше знайомство з аптекою переросло в бажання залишитися. Колеги ділилися досвідом, пояснювали незрозумілі моменти й допомагали адаптуватися. Особливо важливою для молодої фахівчині стала підтримка завідувачки аптеки, яка завжди готова підказати та допомогти.

Поступово невпевненість змінилася досвідом, а навчальні завдання — реальними професійними навичками. Карина зрозуміла, що хоче розвиватися саме тут.

"Мені сподобалися робота, колектив і можливість розвиватися. Я зрозуміла, що хочу здобувати досвід і будувати своє професійне майбутнє саме в мережі "Аптека 9-1-1", — ділиться фармацевтка.

Сьогодні Карина впевненіше почувається у професії. Для неї фармація — це насамперед відповідальність, уважність до потреб людини та готовність допомогти. А студентам, які лише починають свій шлях, Карина радить не боятися нового, ставити запитання й використовувати кожну можливість для навчання.

Від першого робочого дня до нових кар’єрних можливостей

Історія Карини — приклад того, як перша практика може стати початком довгострокової професійної співпраці. Щоб таких історій було більше, "Аптека 9-1-1" системно розвиває партнерство із закладами фармацевтичної освіти. Компанія вже підписала понад 85 меморандумів про співпрацю з університетами та фаховими коледжами. Її представники зустрічаються зі студентами в різних регіонах України, знайомлять майбутніх фахівців із сучасними вимогами професії та розповідають про можливості кар’єрного зростання.

Підтримка не закінчується з отриманням диплома чи виходом на першу роботу. Освітня стратегія компанії охоплює адаптацію нових працівників, професійне навчання, наставництво та розвиток управлінських компетенцій. Важливу роль у цій системі відіграє комплексна програма "UPTEKA: Академія розвитку 9-1-1", яка допомагає співробітникам зростати відповідно до їхніх цілей і досвіду.

Молоді фахівці отримують підтримку на старті кар’єри та можливість упевненіше інтегруватися в професію. Досвідчені працівники поглиблюють знання, розвивають лідерські якості й готуються до нових кар’єрних викликів.

Для "Аптеки 9-1-1" розвиток команди — це інвестиція не лише в професійність працівників, а й у якість фармацевтичної допомоги та довіру відвідувачів. Адже сильна команда починається з можливості навчатися, підтримки поруч і віри в те, що кожен може реалізувати свій потенціал.