Від Князєва до Пашинського: політолог пояснив, чому угоди з САП працюють на державу

Угоди про визнання винуватості дають державі те, чого часто не вдається досягти у звичайному судовому процесі: засудженого високопосадовця, відшкодування збитків і докази проти інших учасників схем. Таку думку висловив політолог Олексій Голобуцький, коментуючи угоду Сергія Пашинського із САП.

Всеволод Князев і Сергій Пашинський

Як приклад ефективності цього механізму експерт також наводить справу ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва. За угодою із САП той отримав п'ять років реального ув'язнення з конфіскацією майна, а його свідчення допомогли повідомити про підозру іншим суддям ВС.

"Це результат, який варто враховувати в кожній дискусії про угоди: засуджений високопосадовець і докази для розслідування дій його можливих спільників", — наголошує Голобуцький.

За його словами, корупційні схеми тримаються на взаємному мовчанні: учасники знають, хто домовлявся, хто передавав гроші і хто отримував свою частку. Угода дає одному з них законний стимул заговорити, а його свідчення надалі перевіряють і підкріплюють доказами.

У справі Пашинського, зазначає політолог, до обвинувального вироку додалися зобов'язання на 1,1 млрд грн — 600 млн грн відшкодування до бюджету та 500 млн грн на потреби оборони, а також згода надати викривальні показання. Виконання цих зобов'язань, підкреслює Голобуцький, тепер має бути під контролем.

Окремо експерт звертає увагу, що провадження стосовно Пашинського налічує майже 150 томів, і над ним висів ризик спливу строків давності. За таких умов сам факт отримання вироку, на думку Голобуцького, має самостійне значення.

Водночас політолог наголошує, пом'якшення покарання за угодою має бути виправдане конкретним результатом для держави — доказами щодо інших осіб, відшкодуванням шкоди, поверненням активів і своєчасним обвинувальним вироком.

"САП повинна мати можливість використовувати співпрацю фігурантів, щоб швидше дістатися до організаторів схем", — вважає він.

Експерт також нагадує, що угоду перевіряє суд, а її невиконання може стати підставою для скасування вироку за зверненням прокурора. Тож оцінювати такі домовленості, на його думку, слід за обґрунтованістю умов, співмірністю пом'якшення покарання та виконанням зобов'язань. Саме ці критерії, підсумовує Голобуцький, показують, наскільки ефективно САП використала цей інструмент.

Раніше у САП повідомили, що Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості з колишнім в. о. глави Адміністрації президента у справі про заволодіння арештованими нафтопродуктами. САП прізвища засудженого не називала, однак, за даними медіа, йдеться про Сергія Пашинського. Як зазначили в САП, йдеться про події березня — червня 2014 року, коли засуджений використав службове становище, щоб заволодіти арештованими нафтопродуктами, що завдало державі понад 817 млн грн збитків.

Згідно з угодою, він має відшкодувати державі 600 млн грн до держбюджету поетапно протягом 2,5 року з моменту набрання вироком чинності, а також перерахувати 400 млн грн фонду "Повернись живим" (або забезпечити постачання озброєння на цю суму) протягом 6 місяців. Ще 100 млн грн протягом 30 днів він має перерахувати фонду "Спільнота Стерненка". Крім того, Пашинському призначили 850 тис. грн штрафу та заборонили обіймати посади в органах влади й місцевого самоврядування протягом року. Він також погодився надати слідству викривальні свідчення. Конфіскацію майна у справі Пашинського не застосували. У разі невиконання умов угоди САП звернеться до ВАКС із клопотанням про скасування вироку та розгляд справи в загальному порядку.