Весна знову відкладається: українців відверто розчарували заявою про кардинальну зміну погоди
commentss НОВИНИ Всі новини

Весна знову відкладається: українців відверто розчарували заявою про кардинальну зміну погоди

За словами експертів, суттєве похолодання очікується вже на початку наступного тижня

13 лютого 2026, 09:55
Автор:
Клименко Елена

Українці, які останніми днями насолоджувалися відчутним потеплінням, вже незабаром відчують нову хвилю морозів. Синоптики прогнозують різке зниження температури з 16–17 лютого. Про це повідомила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха, коментуючи майбутні погодні зміни.

Весна знову відкладається: українців відверто розчарували заявою про кардинальну зміну погоди

Вже у неділю, 15 лютого, територію країни перетне активний циклон. У західних, північних областях та Вінницькій області дощ поступово зміниться на сніг. Особливо інтенсивними опади очікуються на Житомирщині, Київщині та Чернігівщині, де прогнозується значний сніг. Через перепади температури близько 0°… -5° на дорогах утворюватиметься ожеледиця, що підвищує ризик аварій. На південному сході та в центральних регіонах поки що переважатиме дощ, а температурні показники залишатимуться плюсовими.

З 16 лютого похолодання стане більш відчутним. Після проходження циклонів до України прийде холодне повітря з північних широт. У західних, північних та Вінницькій областях уночі стовпчики термометрів опустяться до -8°… -14°, тоді як на решті території очікуються показники -1°… -7°. На сході та південному сході вдень місцями температура може сягати +5°, але це локальні плюсові значення на фоні загального похолодання.

У вівторок, 17 лютого, встановиться ясна, проте морозна погода. На заході та півночі вночі температура знизиться до -12°… -18°, удень очікуються показники -5°… -11°. В інших регіонах уночі прогнозується -4°… -10°, удень -1°… -7°. На півдні України вдень ще можливі невеликі плюсові температури, а в Криму стовпчики термометрів піднімуться до +6°. 

Втім, вже з 18 лютого синоптики прогнозують поступове потепління. Температурні показники знову наблизяться до нуля або навіть почнуть триматися у плюсовій зоні, що обіцяє стабілізацію погоди після короткого, але відчутного зимового похолодання.

Як вже писали "Коментарі", в Україні енергетична ситуація залишається напруженою, і фахівці радять готуватися до можливого погіршення умов постачання електроенергії. Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в подкасті "Суб’єктивно, але правдиво" застеріг громадян, що найближчим часом ситуація може стати складнішою.  



