Українцям доведеться віддати останнє: стало відомо про цинічгну зраду у Раді

В Україні очікується зростання тарифів на електроенергію та газ для населення вже цього року. Однією з основних причин цього підвищення є ухвалення закону, який передбачає інтеграцію енергетичних ринків України з Європейським Союзом. Закон був прийнятий Верховною Радою 7 квітня, і це має значний вплив на енергетичний сектор країни, зазначає директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в коментарі для УНІАН.

Згідно з новими нормами, Україна поступово переходить до ринкових цін на енергоресурси. Омельченко прогнозує, що цього року тарифи на газ і електричну енергію для населення можуть підвищитися приблизно на 25%. Він зазначив, що значніше підвищення малоймовірне через політичні фактори, оскільки уряд намагається не загострювати ситуацію в умовах війни. Однак поступове наближення до ринкових цін все одно відбудеться, хоча і не швидко — процес триватиме кілька місяців або навіть років.

Експерт підкреслив, що ключова причина підвищення тарифів полягає в поганому фінансовому становищі енергетичного сектору України. Внаслідок великих боргів, недостатнього фінансування і проблем із забезпеченням енергетичних компаній, уряд вимушений підвищити тарифи. Зокрема, "Нафтогаз" фактично не має достатньо коштів для підтримки тарифів на поточному рівні. За словами Омельченка, навіть попри політичні труднощі, знижувати тарифи в умовах такого фінансового стану просто неможливо.

