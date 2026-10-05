Українці змінили свою думку щодо курсу країни: КМІС зафіксував тривожне зрушення

Лише чотири з десяти українців вважають, що країна рухається у правильному напрямку. Такі результати показало опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведене 12-21 вересня на замовлення громадської організації "Форум".

Опитування українців. Фото: з відкритих джерел

Згідно з дослідженням, 40% респондентів позитивно оцінюють напрямок розвитку країни. Протилежної думки дотримуються 45% опитаних. Ще 15% не змогли визначитись із відповіддю.

Порівняно з лютим 2024 року частка тих, хто вважає розвиток України правильним, скоротилася на чотири відсоткові пункти – з 44% до нинішніх 40%. При цьому показник негативних оцінок змінився незначно: два з половиною роки тому неправильним напрямок країни вважали 46%, зараз – 45%.

Найбільш помітна динаміка відбулася серед тих, хто не визначився. Їхня частка зросла з 10% у лютому 2024 року до 15% у вересні 2026-го. У КМІС підкреслюють, що загальна картина залишається відносно стабільною, а зміна частки негативних оцінок не є статистично значущою.

Дослідження проводилося шляхом телефонних інтерв'ю. У ньому взяли участь 1002 повнолітніх громадян України, які проживають на територіях, контрольованих українським урядом. Респондентів відбирали випадково серед користувачів мобільного зв'язку, після чого результати додатково зважували статистично.

До опитування не включалися мешканці тимчасово окупованих територій та українці, які виїхали за кордон після початку повномасштабного вторгнення. У той самий час серед учасників були внутрішньо переміщені особи.

КМІС зазначає, що за звичайних умов максимальна статистична похибка для показників близько 50% не перевищувала б 4,1 процентного пункту. Проте війна може створювати додаткові систематичні відхилення.

Таким чином, результати не свідчать про різкий перелом суспільних настроїв, але показують важливу тенденцію: частка українців, які впевнено оцінюють напрямок розвитку країни як правильний, залишається нижчою за половину населення.

Читайте також на порталі "Коментарі" — українці змінили довіру до Зеленського: нові дані від КМІС.



