Україна майже місяць чекає на виконання обіцянки Трампа: Зеленський доручив знову тиснути на США

Україна майже місяць чекає на підпис глави Пентагону Піта Хегсета, необхідного для просування питання про ракети для систем протиповітряної оборони Patriot і NASAMS. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після доповіді керівників Міністерства оборони та МЗС, а також головнокомандувача ЗСУ.

Україна та США. Фото: з відкритих джерел

За словами глави держави, Київ продовжує переговори відразу з кількома напрямками – Сполученими Штатами, європейськими країнами та іншими партнерами, які мають запаси перехоплювачів PAC-2 і PAC-3. Ці ракети використовуються для посилення української протиповітряної оборони, зокрема, для протидії повітряним загрозам.

"Протягом майже місяця очікуємо підпис пана Хегсета щодо ракет для “Петріотів” та “Насамсів”. Доручив ще раз проговорити це з американською стороною", — заявив Зеленський.

Президент не уточнив, чому узгодження затяглося і коли Київ розраховує отримати остаточну відповідь. Також не повідомляється, чи йдеться про конкретну партію ракет або про ширший механізм постачання.

Паралельно Україна продовжує обговорювати можливість отримання необхідних боєприпасів у європейських та інших союзників. Такий підхід дозволяє шукати альтернативні джерела постачання на випадок, якщо узгодження американської допомоги продовжуватиме затримуватися.

Потреба у перехоплювачах залишається важливим питанням для української ППО: наявність самих зенітних комплексів не гарантує їхньої повноцінної роботи без достатнього запасу ракет. Тому Київ домагається не лише політичної підтримки партнерів, а й практичних рішень щодо забезпечення систем боєприпасів.

Заява Зеленського свідчить, що переговори з Вашингтоном щодо цього питання тривають. Проте терміни можливого рішення та обсяги майбутніх поставок поки що залишаються невідомими.

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