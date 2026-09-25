Угода на мільярд без конфіскації майна: чому держава отримає вчетверо менше, ніж втратила

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Недилько Ксения
Укладена Вищим антикорупційним судом (ВАКС) та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) угода про визнання винуватості з колишнім тимчасовим виконувачем обов'язків глави Адміністрації Президента Сергієм Пашинським викликала серйозні запитання у політичних експертів. Політолог Артур Білоус піддав жорсткій критиці фінансові умови цієї домовленості у справі про привласнення заарештованих нафтопродуктів, вказавши на величезні втрати для держави через інфляцію.
Сергій Пашинський. Фото з відкритих джерел
Експерт наголосив, що за дванадцять років національна валюта зазнала суттєвого знецінення, проте фінансові зобов'язання в угоді прокурори зафіксували виключно у гривні без урахування реальної вартості завданих збитків.
Окреме обурення Білоуса викликав механізм розподілу та виплати цих грошей. За умовами угоди, безпосередньо до державного бюджету надійде лише 600 мільйонів гривень, причому з розстрочкою на два з половиною роки. Решту 500 мільйонів гривень спрямують на рахунки приватних благодійних організацій: 400 мільйонів отримає фонд "Повернись живим" Тараса Чмута, а 100 мільйонів — організація "Спільнота Стерненка". При цьому виплати фонду Сергія Стерненка мають надійти за 30 днів, а фонду Чмута — за пів року.