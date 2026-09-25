Угода на мільярд без конфіскації майна: чому держава отримає вчетверо менше, ніж втратила

Укладена Вищим антикорупційним судом (ВАКС) та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) угода про визнання винуватості з колишнім тимчасовим виконувачем обов'язків глави Адміністрації Президента Сергієм Пашинським викликала серйозні запитання у політичних експертів. Політолог Артур Білоус піддав жорсткій критиці фінансові умови цієї домовленості у справі про привласнення заарештованих нафтопродуктів, вказавши на величезні втрати для держави через інфляцію.

Сергій Пашинський. Фото з відкритих джерел

"Специфічна арифметика викликає безліч запитань, адже 1,1 мільярда гривень за курсом 2014 року становили майже 100 мільйонів доларів, — констатував Артур Білоус, аналізуючи фінансові параметри правочину. — Натомість за курсом 2026 року ця сума еквівалентна лише близько 25 мільйонам доларів".

Експерт наголосив, що за дванадцять років національна валюта зазнала суттєвого знецінення, проте фінансові зобов'язання в угоді прокурори зафіксували виключно у гривні без урахування реальної вартості завданих збитків.

"Чи відображає затверджена сума справжній обсяг втрат держави і чи передбачили САП та ВАКС бодай якусь індексацію або компенсацію за втрату купівельної спроможності грошей? Відповідь очевидна: ні, — підкреслив політолог. — Держава у підсумку отримає лише дрібну частку від реальної вартості погоджених коштів".

Окреме обурення Білоуса викликав механізм розподілу та виплати цих грошей. За умовами угоди, безпосередньо до державного бюджету надійде лише 600 мільйонів гривень, причому з розстрочкою на два з половиною роки. Решту 500 мільйонів гривень спрямують на рахунки приватних благодійних організацій: 400 мільйонів отримає фонд "Повернись живим" Тараса Чмута, а 100 мільйонів — організація "Спільнота Стерненка". При цьому виплати фонду Сергія Стерненка мають надійти за 30 днів, а фонду Чмута — за пів року.

"Офіційні повідомлення САП взагалі не розкривають, на підставі яких критеріїв було обрано саме ці структури та як контролюватиметься виконання зобов'язань, — резюмував аналітик, резюмуючи, що бюджет отримає вчетверо менше, ніж вкрав фігурант, та ще й із величезною затримкою. — З нашими антикорупційними інституціями стовідсотково відбувається щось дуже погане".