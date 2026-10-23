У Лондоні розгадали загадку стародавнього поховання: археологи розповіли, хто у римському саркофазі

Археологи наблизилися до розгадки таємниці незвичайного поховання у Вестмінстерському абатстві у Лондоні. Скелет чоловіка, виявлений усередині саркофага римської епохи, може належати середньовічному настоятелю монастиря. Про це повідомляє The Guardian із посиланням на дослідження археолога-консультанта Вестмінстерського абатства професора Воріка Родвелла.

Таємниця римського саркофагу у Вестмінстері. Фото: із відкритих джерел

Кам'яний саркофаг знайшли ще 1820 року, а офіційні розкопки провели 1869-го. На ньому зберігся латинський напис з ім'ям Валерія Амандіна та характерний римський орнамент. Однак останки всередині виявилися значно молодшими за саму похоронну споруду.

Під час дослідження у 2018 році фахівці зняли кришку та виявили скелет, хоча письмові свідчення вказували, що останки давно втрачені. Аналіз показав, що померлого чоловіка було приблизно від 35 до 49 років, а його зростання становило близько 175 сантиметрів.

Вирішальну підказку дало радіовуглецеве датування: кістки належать до кінця X або початку XI ст. Виходить, що саркофаг, виготовлений у римський період, використовували повторно через кілька століть. На кришці також виявили великий хрест, який, за оцінкою дослідників, був вирізаний пізніше та відповідає традиції пізнього англосаксонського періоду.

Родвелл вважає, що настільки дорогий саркофаг і релігійна символіка вказують на людину високого становища, найімовірніше представника духовенства. Серед можливих кандидатів він розглядає двох настоятелів: Ельфвіга, який помер близько 1020 року, і Вульфнота, який помер приблизно 1049-го.

Найбільш імовірною фігурою археолог називає Ельфвіга, який був ченцем Вестмінстерського абатства ще до смерті свого попередника, а потім обіймав посаду абата близько 27 років.

Дослідники припускають, що саркофаг спочатку знаходився в іншій частині церкви, а пізніше його перемістили під час будівельних робіт за короля Генріха III. Остаточно встановити особу похованого поки що не вдалося, проте нові дані дозволяють пов'язати стародавню знахідку з конкретною сторінкою історії абатства.

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