США пообіцяли Києву "надійні гарантії" безпеки на рівні 5 статті НАТО: чому це обман України

Поняття "гарантії безпеки на рівні статті 5" (або Article 5-like / Article 5 light) зараз активно обговорюється у контексті міжнародних зусиль США та європейських партнерів щодо завершення війни в Україні та створення нової архітектури безпеки. Проте насправді за цими красививи на перший погляд словами насправді ніщо не стоїть. Про це розповів голова правління Українського кризового медіа-центру, надзвичайний і повноважний посол України Валерій Чалий.

Україна та США. Фото: з відкритих джерел

"Гарантії безпеки на рівні п’ятої статті Північноатлантичного договору НАТО – це як індичка на День подяки без самої індички. Бо сама начинка не дає гарантії ситості, а лише соковитість й аромат. Не існує гарантій безпеки на рівні НАТО без членства в НАТО!", – зазначив дипломат.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів зі спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом заявив на пресконференції в Осло, що США та Україна обговорюють різні варіанти гарантій безпеки для України, зокрема механізм за аналогом 5-ї статті Північноатлантичного договору та його "полегшену версію". При цьому, що саме мається на увазі у цій полегшеній версії український лідер не пояснив.

Також видання "Коментарі" повідомляло – більшість українців не підтримує передачу Росії всього Донбасу в обмін на гарантії безпеки з боку США та європейських країн. Категорично неприйнятним такий сценарій вважають 61% громадян. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного 8-16 жовтня.

Згідно з дослідженням, погодитись на подібну поступку готові 35% респондентів. При цьому соціологи зазначають, що більшість із них визнають складність такого рішення. Ще 4% опитаних не змогли визначитись зі своєю позицією. За даними КМІС, порівняно з кінцем липня – початком серпня статистично значимих змін у суспільних настроях не відбулося.



