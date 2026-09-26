Сотні нових свідчень та унікальні архіви: Музей Голодомору розкрив деталі поповнення колекції

Національний музей Голодомору-геноциду продовжує активно поповнювати свої фонди новими артефактами, документами та спогадами очевидців трагедії українського народу, незважаючи на виклики повномасштабної війни. Про це йдеться в офіційній відповіді закладу на журналістський запит інтернет-порталу "Коментарі".

Музей Голодомору

У музеї пояснили, що із початком повномасштабного вторгнення було ухвалено рішення обмежити кількість предметів, які перебувають на експонуванні. Зокрема, у липні 2026 року всі музейні предмети, що залишалися в експозиції Зали пам'яті, були переміщені до безпечного місця у фондосховищі Музею.

Попри безпекові обмеження, музейний фонд продовжує активно зростати завдяки експедиціям та дарункам. Протягом 2025 року та першого півріччя 2026 року до складу музейного зібрання надійшло 1 826 предметів музейного значення: до основного фонду – 227 предметів. Серед них: 107 офіційних документів, 28 предметів образотворчого мистецтва, 22 фотознімки, 20 етнографічних рушників, 17 писемних джерел (книги та брошури), 10 предметів одягу, 9 предметів побуту, а також філателістичні, боністичні, фалеристичні та нумізматичні матеріали.

До науково-допоміжного фонду – 1 599 предметів. До цієї категорії увійшли 1 200 цифрових джерел (зокрема цифрові копії документів, світлин і листів з особового фонду М. П. Локтіонова-Стезенка від ДП "Національний центр Олександра Довженка"), 215 аудіокасет та CD-дисків, 160 аматорських творів живопису, предмета етнографії та інші матеріали.

Головними джерелами комплектування стали безоплатні передачі від громадян (зокрема зібрані під час музейних експедицій регіонами України), а також від партнерських організацій – ДП "Національний центр Олександра Довженка" та ГО "Центр досліджень усної історії та культури".

Окремий важливий напрям роботи – збір і збереження усних історій очевидців Голодомору. За вказаний період колекція збагатилася на 655 свідчень: працівники музею записали 243 нові відеоінтерв'ю (з яких 233 були отримані під час наукових експедицій).

Оцифровано 373 аудіосвідчення з 167 касет та 39 паперових свідчень, які надійшли до музею раніше. Ще 39 свідчень на паперових носіях було передано до закладу протягом першого півріччя 2026 року.

Усі новоотримані та опрацьовані матеріали науковці Музею Голодомору використовують як потенційний контент для майбутньої експозиції ІІ черги музею, над розробкою якої команда працює з 2017 року. Крім того, на основі зібраних документів і свідчень фахівці готують банерні виставкові проєкти, з якими можна ознайомитися на офіційному вебсайті установи.

Також видання "Коментарі" повідомляло – культурний вибух у столиці: що змусило понад 10 тисяч людей штурмувати музей.



