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Сеул готує жорстку відповідь Києву: Південна Корея незадоволена просто вибаченнями

Глава МИД Южной Кореи заявил, что украинских извинений оказалось недостаточно

6 жовтня 2026, 11:26
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Кравцев Сергей

Південна Корея може вжити додаткових заходів щодо України після дипломатичного конфлікту навколо двох північнокорейських військовослужбовців, які опинилися в українському полоні. Міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Хен заявив, що отримані від Києва вибачення не відповідали очікуванням Сеула.

Сеул готує жорстку відповідь Києву: Південна Корея незадоволена просто вибаченнями

Південна Корея. Фото: із відкритих джерел

Виступаючи на парламентському аудиті, міністр розповів про свої контакти із главою МЗС України Андрієм Сибігом. За словами Чо Хена, українська сторона вибачилася, проте в Сеулі вважали їх недостатніми.

"Є різниця з очікуваним рівнем, тому ми маємо намір вжити рішучих заходів", — заявив міністр.

Одним із варіантів, який обговорюється в Південній Кореї, стало відкликання посла країни в Україні Пак Хі Чхана. З такою ініціативою виступив один із південнокорейських законодавців.

У центрі конфлікту перебувають двоє військовослужбовців КНДР, яких українські сили захопили 11 січня 2025 року у Курській області. Сеул заявив про готовність прийняти їх, оскільки Південна Корея юридично розглядає мешканців Північної Кореї як своїх громадян.

У липні 2026 року Володимир Зеленський та президент Південної Кореї Лі Чже Мен домовилися про подальшу долю полонених. Однак новий виток суперечки виник у вересні.

23 вересня Зеленський під час виступу на Генасамблеї ООН повідомив, що Україна передала обох військовослужбовців Південній Кореї. Вже за два дні Лі Чже Мен публічно висловив невдоволення тим, що інформацію про передачу було розкрито.

У Києві заявили, що сторони дійсно обговорювали конфіденційність процесу, проте Україна не брала на себе зобов'язання не повідомляти про передачу полонених. Корейська сторона навпаки стверджує, що така домовленість існувала.

Тепер суперечка вийшла на рівень можливих дипломатичних наслідків. Остаточне рішення Сеула про конкретні заходи поки не оголошено.

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