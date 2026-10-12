Роботодавців та працівників в Україні чекають великі зміни: який важливий закон ухвалила Рада

Верховна Рада України 12 жовтня 2026 року ухвалила у другому читанні законопроект №10147 "Про безпеку та здоров'я працівників на роботі". Документ передбачає масштабне оновлення системи охорони праці та переносить основний акцент із реагування на нещасні випадки на їх попередження.

Працівники. Фото: з відкритих джерел

Про нововведення повідомила голова профільного парламентського комітету Олена Шуляк. За її словами, система, що діє, багато в чому спирається на формальні вимоги, частина яких застаріла. В результаті роботодавці нерідко стикаються з покаранням за порушення розпоряджень, тоді як реальна оцінка небезпек на виробництві відходить на другий план.

Новий підхід передбачає, що підприємства повинні будуть оцінювати професійні ризики на кожному робочому місці та вживати заходів щодо їх усунення або мінімізації до виникнення подій. Пріоритет отримають усунення джерела небезпеки, адаптація умов праці та колективні засоби захисту.

Законопроект також закріплює поняття професійного ризику, інциденту, оцінки ризиків та робочого місця. Крім того, передбачається посилення процедур розслідування нещасних випадків та професійних захворювань.

Одна з найбільш значних змін стосується фінансової відповідальності. Окрім адміністративних та кримінальних санкцій, роботодавця за рішенням суду зможуть зобов'язати відшкодувати Фонду соціального страхування витрати на виплати постраждалому працівникові, якщо причиною шкоди стали недостатні заходи безпеки.

Організації, які проводять оцінку безпеки праці, мають страхувати свою відповідальність. Окремі гарантії передбачені для вагітних жінок, які нещодавно народили матерів, неповнолітніх працівників та людей з інвалідністю.

Реформа також спрямована на виконання зобов'язань України перед Євросоюзом та наближення національного законодавства до європейських норм та конвенцій Міжнародної організації праці.

За словами Шуляк, зміни мають зробити охорону праці більш ефективною та підвищити відповідальність бізнесу за безпеку співробітників. Для роботодавців це потреба переглянути внутрішні процедури, а працівників – посилення механізмів захисту від виробничих ризиків.

Практичний ефект реформи залежатиме від подальшого впровадження нових вимог та роботи системи контролю за їх дотриманням.

Читайте на порталі "Коментарі" — Рада відкрила Україні шлях до нових переговорів з ЄС: який закон став вирішальним.



