Рілля замість будинків, заводів чи торгових центрів: чому Держгеокадастр не зміг назвати масштаби змін

Скільки сільськогосподарських земель в Україні за останні п’ять років змінили своє призначення та могли перейти під житлову забудову, промислові або комерційні об’єкти? Отримати загальну цифру з відповіді Держгеокадастру не вдалося: відомство офіційно повідомило про відсутність відповідної інформації. Інтернет-портал "Коментарі" запитував про кількість таких ділянок, їхню загальну площу, попереднє й нове призначення, а також розподіл за областями.

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Окремо портал "Коментарі" просив вказати, скільки земель після зміни статусу було передано під житлову забудову, промисловість, комерційні об’єкти та інші несільськогосподарські потреби.

У відповіді Держгеокадастр зазначив, що не має інформації про кількість сільськогосподарських ділянок зі зміненим цільовим призначенням і площу земель, які після цього використали для інших потреб.

Відомство пояснило, що встановлення та зміна цільового призначення регулюються статтею 20 Земельного кодексу України з урахуванням перехідних положень. Водночас Державний земельний кадастр містить відомості про землі, їхнє цільове призначення, обмеження у використанні та кількісні й якісні характеристики.

Проте, як прямо зазначено у відповіді, програмне забезпечення кадастру не має функціоналу для обліку й систематизації площ ділянок, цільове призначення яких було змінено.

Це означає, що на підставі отриманого документа неможливо визначити ані загальний масштаб таких змін, ані області, де вони відбувалися найчастіше. Відсутні також цифри щодо земель, переведених під конкретні види забудови.

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