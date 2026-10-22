Путін послав Трампа: не раніше якого часу з’явиться нове переговорне вікно можливостей

Після чергового раунду переговорів Путін фактично послав Трампа. Війна переходить в 2027 рік. Про це розповів керівник аналітичного центру Ділова столиця Вадим Денисенко.

Трамп та Путін. Фото: з відкритих джерел

"За логікою, Путін мав би простягнути руку допомоги Трампу і піти на незначну поступку, але прийняв рішення, де-факто, послати Трампа і призначив переговори на 10-і числа листопада. Тобто вже після оголошення результатів виборів. Що це означає?", – зазначив експерт.

Він зауважує, по-перше, Путін робить ставку на знищення української економіки та на розвал фінансової коаліції після березневих виборів у Франції. Тому він не хоче чути зараз про заморозку війни.

По-друге, продовжує Вадим Денисенко, з великою вірогідністю, Путін щиро переконаний, що Трамп нікуди від нього не подінеться. Хоча треба чесно сказати: закон Грема не мав жодного шансу бути реально застосованим. Тут є ще один важливий момент, який він чекав все своє життя: він може прямо послати президента США і йому нічого за це не буде.

"На жаль, нове переговорне вікно можливостей зʼявиться не раніше ніж весною 2027 року", – підсумував політолог.

Також видання "Коментарі" повідомляло – президент України Володимир Зеленський заявив, що припинення бойових дій за нинішньою лінією фронту може стати реальним шляхом до завершення війни з Росією. Про це він розповів в інтерв'ю Fox News, відповідаючи на запитання про готовність Києва розглянути угоду, яка б зафіксувала існуюче становище на полі бою.

Журналіст уточнив, чи погодилася б Україна на такий варіант, зберігши контроль над більшою частиною своєї території. У відповідь Зеленський заявив, що зупинка бойових дій вже зараз могла б припинити російські атаки та створити основу для подальших дипломатичних кроків.

"Так, зараз ми могли б все заморозити. Я вважаю, що це реальний шлях до закінчення цієї війни", — наголосив український президент.



