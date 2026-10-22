Путін послав Трампа: не раніше якого часу з’явиться нове переговорне вікно можливостей

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Кравцев Сергей
Після чергового раунду переговорів Путін фактично послав Трампа. Війна переходить в 2027 рік. Про це розповів керівник аналітичного центру Ділова столиця Вадим Денисенко.
Трамп та Путін. Фото: з відкритих джерел
Він зауважує, по-перше, Путін робить ставку на знищення української економіки та на розвал фінансової коаліції після березневих виборів у Франції. Тому він не хоче чути зараз про заморозку війни.
По-друге, продовжує Вадим Денисенко, з великою вірогідністю, Путін щиро переконаний, що Трамп нікуди від нього не подінеться. Хоча треба чесно сказати: закон Грема не мав жодного шансу бути реально застосованим. Тут є ще один важливий момент, який він чекав все своє життя: він може прямо послати президента США і йому нічого за це не буде.
Також видання "Коментарі" повідомляло – президент України Володимир Зеленський заявив, що припинення бойових дій за нинішньою лінією фронту може стати реальним шляхом до завершення війни з Росією. Про це він розповів в інтерв'ю Fox News, відповідаючи на запитання про готовність Києва розглянути угоду, яка б зафіксувала існуюче становище на полі бою.
Журналіст уточнив, чи погодилася б Україна на такий варіант, зберігши контроль над більшою частиною своєї території. У відповідь Зеленський заявив, що зупинка бойових дій вже зараз могла б припинити російські атаки та створити основу для подальших дипломатичних кроків.