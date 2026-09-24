«Повертаємося в СРСР»: Ігор Коломойський закликав відмовитися від великих супермаркетів на користь маленьких крамниць

Український бізнесмен Ігор Коломойський, який зараз перебуває у СІЗО, висловив думку про необхідність кардинальної зміни підходів до роздрібної торгівлі в країні. На його переконання, сучасний формат великих торговельних центрів має поступитися місцем дрібним локальним об'єктам, що фактично означатиме повернення до стандартів минулої епохи.

Ігор Коломойський. Фото з відкритих джерел

"Необхідно проводити роззосередження, причому це стосується абсолютно всіх подібних об'єктів, — наголосив Ігор Коломойський, описуючи нове бачення інфраструктури. — Мова йде про відмову від концентрації торговельних площ на користь невеликих магазинів та локальних ринків. Ми фактично повертаємося в СРСР".

Підприємець піддав критиці звичку сучасних громадян купувати щоденні продукти у великих мережевих маркетах. Він вважає таку модель споживання нераціональною для побутових потреб, особливо коли зараз відбуваються удари РФ по ТРЦ.

"Сьогодні людина, щоб просто придбати буханець хліба, чомусь прямує до супермаркету, — зазначив Коломойський, згадуючи власний минулий досвід. — Навіщо туди йти? Раніше у нас безпосередньо біля будинку, у напівпідвальному приміщенні, працювала звичайна хлібна крамниця. Ти просто заходив туди і купував усе необхідне".

Бізнесмен додав, що така модель забезпечувала потреби всього навколишнього мікрорайону, гарантуючи якість товарів. За його словами, у такому невеликому житловому масиві всі місцеві мешканці отоварювалися поруч із домом, адже там завжди був свіжий хліб, функціонував гастроном, а неподалік розташовувався пункт прийому скляної тари.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що відомий український журналіст Дмитро Гордон закликав громадян тверезо оцінювати поточні воєнні ризики та без паніки підготувати свої домогосподарства до можливих інфраструктурних та безпекових викликів цієї осені. На його думку, критичне становище військово-політичного керівництва у Кремлі штовхає агресора до посилення повітряного терору проти цивільного населення України.

