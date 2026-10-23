Повернення «загиблих» в Оленівці: Зеленський заявив про порятунок сотень українських воїнів

Україна провела черговий масштабний та успішний обмін, завдяки якому з тривалого російського ув'язнення вдалося визволити велику групу військових та цивільних громадян.

Повернення військовополонених. Фото: Володимир Зеленський

Новину про визначний успіх дипломатичних та спеціальних служб повідомив Глава держави.

"270 наших людей вдома. Дуже важливий результат", — наголосив Володимир Зеленський.

За його словами, серед звільнених — представники різних родів військ та відомств.

"Додому повертаються нацгвардійці, зокрема воїни Азова, прикордонники, тероборонівці, воїни Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, Державної спеціальної служби транспорту, а також девʼять цивільних", — уточнив Президент, додавши, що "більшість із них були в полоні ще з 2022 року".

Цей обмін є особливим через географію захисту та надскладні долі звільнених героїв. Левова частка врятованих брала участь в легендарній обороні міста-героя на Донеччині.

"Більшість звільнених – воїни, які захищали Україну в Маріуполі", — зазначив Президент, підкресливши, що також повертаються оборонці з багатьох інших гарячих ділянок фронту.

Окремо Глава держави поділився приголомшливим фактом:

"Серед тих, хто повертається, п’ятеро людей, яких вважали загиблими під час російського теракту в Оленівці в липні 2022 року".

Ситуація ускладнювалася тим, що країна-агресорка намагалася легалізувати утримання українців через свої псевдосуди. Як повідомили у Координаційному штабі з питань обміну військовополоненими, "значна частина визволених сьогодні Оборонців зазнала кримінального переслідування з боку країни-агресорки". У відомстві додали, що люди "всупереч міжнародному праву під вигаданими звинуваченнями" отримали тривалі вироки, аж до найвищої міри покарання.

Наразі для всіх евакуйованих громадян організовано всебічну державну підтримку. Профільні служби забезпечать повний комплекс заходів для відновлення людей.

"Усі звільнені пройдуть медичний огляд, отримають лікування, будуть забезпечені необхідними речами на перший час", — запевнили у Координаційному штабі.

Окрім першочергової допомоги, на врятованих чекає тривалий процес адаптації, вони "отримають належні виплати, пройдуть реабілітацію та реінтеграцію до суспільства після тривалої ізоляції у російській неволі".

Володимир Зеленський запевнив, що держава не припинить зусиль, поки кожен українець не опиниться на волі.

"Ми пам’ятаємо про кожного й кожну та продовжуємо шукати всіх", — підсумував Президент, висловивши вдячність командам, які готують обміни, та бійцям передової, які активно беруть окупантів у полон.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Київ поставив крапку у скандалі з полоненими КНДР: Сибіга зробив важливу заяву.