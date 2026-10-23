Повернення «загиблих» в Оленівці: Зеленський заявив про порятунок сотень українських воїнів

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Недилько Ксения
Україна провела черговий масштабний та успішний обмін, завдяки якому з тривалого російського ув'язнення вдалося визволити велику групу військових та цивільних громадян.
Повернення військовополонених. Фото: Володимир Зеленський
Новину про визначний успіх дипломатичних та спеціальних служб повідомив Глава держави.
За його словами, серед звільнених — представники різних родів військ та відомств.
Цей обмін є особливим через географію захисту та надскладні долі звільнених героїв. Левова частка врятованих брала участь в легендарній обороні міста-героя на Донеччині.
Окремо Глава держави поділився приголомшливим фактом:
Ситуація ускладнювалася тим, що країна-агресорка намагалася легалізувати утримання українців через свої псевдосуди. Як повідомили у Координаційному штабі з питань обміну військовополоненими, "значна частина визволених сьогодні Оборонців зазнала кримінального переслідування з боку країни-агресорки". У відомстві додали, що люди "всупереч міжнародному праву під вигаданими звинуваченнями" отримали тривалі вироки, аж до найвищої міри покарання.
Наразі для всіх евакуйованих громадян організовано всебічну державну підтримку. Профільні служби забезпечать повний комплекс заходів для відновлення людей.
Окрім першочергової допомоги, на врятованих чекає тривалий процес адаптації, вони "отримають належні виплати, пройдуть реабілітацію та реінтеграцію до суспільства після тривалої ізоляції у російській неволі".
Володимир Зеленський запевнив, що держава не припинить зусиль, поки кожен українець не опиниться на волі.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Київ поставив крапку у скандалі з полоненими КНДР: Сибіга зробив важливу заяву.