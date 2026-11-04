Порятунок українських дітей понад усе: якою важливою нагородою Зеленський нагородив Меланію Трамп

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження першої леді США Меланії Трамп орденом княгині Ольги І ступеня. Відповідний документ опубліковано від імені глави держави.

Меланія Трамп. Фото: з відкритих джерел

Як випливає із указу, американська перша леді удостоєна високої державної нагороди за вагомий особистий внесок у гуманітарну підтримку України, а також активну правозахисну та благодійну діяльність.

Особлива увага у документі приділена зусиллям, спрямованим на порятунок українських дітей та допомогу громадянам, які постраждали внаслідок російської агресії. Йдеться також про підтримку незаконно депортованих та примусово переміщених мешканців із тимчасово окупованих Росією українських територій.

Орден княгині Ольги І ступеня є найвищим ступенем цієї державної нагороди. Ним відзначають жінок за визначні заслуги у державній, громадській, культурній, науковій, благодійній та інших сферах діяльності.

Таким чином, рішення Зеленського пов'язане насамперед із гуманітарним порядком і питанням захисту українських громадян, які опинилися серед жертв російської агресії.

Нагородження Меланії Трамп відбувається на тлі боротьби України, що триває за повернення незаконно вивезених Росією дітей. Це питання залишається одним із найбільш чутливих у міжнародному гуманітарному порядку.

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