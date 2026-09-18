Понад 5 тисяч сховищ та 350 мільйонів гривень: як у Львові готуються до обстрілів та тривог

Львівська міська територіальна громада демонструє системний підхід до забезпечення безпеки мешканців та розширення фонду захисних споруд у промислових, навчальних і житлових зонах. Робота з підготовки захисних об'єктів у місті розпочалася ще задовго до повномасштабного вторгнення, а після 24 лютого 2022 року фінансування та темпи модернізації підземного простору було суттєво збільшено.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Згідно з відповіддю на журналістський запит порталу "Коментарі", підписаною керуючим справами виконавчого комітету Євгеном Бойком, безпекова інфраструктура обласного центру має чітку градацію за типами споруд.

"На території Львівської міської територіальної громади використовується 5137 об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, — зазначається у листі-відповіді Львівської міської ради. Деталізуючи структуру цього фонду, представники мерії уточнили: — Ця мережа включає 57 класичних сховищ, 9 протирадіаційних укриттів, а також 4 споруди подвійного призначення. Решту — 5067 об'єктів — складають найпростіші укриття житлового фонду, комунальних, приватних та навчальних закладів".

Важливим вектором міської стратегії є впровадження інноваційних архітектурних рішень. Зокрема, біля центру "Незламні матусі" з'явилося перше наземне модульне бетонне укриття для жінок з дітьми, вартістю 3,9 млн грн (з яких 1,3 млн грн — грантові кошти конкурсу New European Bauhaus Prize 2024). Паралельно у Брюховичах зводять сучасну підземну споруду для школи №41 площею понад 1 тис. кв. метрів, розраховану на 480 осіб, де передбачено радіаційний захист, душові та автономні системи життєзабезпечення.

Для реалізації таких масштабних планів місто залучає серйозний внутрішній фінансовий ресурс, розподіляючи його між різними галузями муніципального сектору.

"За період з 2022 року Львівська міська рада, її структурні підрозділи та комунальні підприємства спрямували на ремонт та облаштування укриттів 350 млн 584 тис. 222 грн, — повідомляє начальник відділу захисту населення Олег Дубчак, який виступив виконавцем цього звіту. Описуючи галузевий розподіл видатків, посадовець підсумував: — З цієї суми понад 256,9 мільйона гривень було інвестовано в об'єкти освітніх закладів, більше 53 мільйонів спрямували на лікарні та заклади охорони здоров'я, а майже 17,5 мільйона виділили на потреби установ культури та молодіжної політики".

Також у місті діє унікальна Програма ремонту підвалів житлових багатоповерхівок, затверджена у серпні 2026 року, яка передбачає обов'язкове співфінансування з боку мешканців (від 10% до 30% вартості робіт залежно від кількості квартир), на яку до кінця року виділено 18 млн грн. Для зручності містян інформація про всі доступні сховища нанесена на інтерактивну карту, а також інтегрована у спеціальні цифрові чат-боти та застосунок MISTO, що дозволяє відстежувати найближчі безпечні локації у режимі реального часу.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що КМДА відзвітувала про плачевний стан укриттів у Києві.