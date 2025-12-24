logo_ukra

BTC/USD

86754

ETH/USD

2918.01

USD/UAH

42.1

EUR/UAH

49.64

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Погода на Різдво стане випробуванням: українців шокували деталями
commentss НОВИНИ Всі новини

Погода на Різдво стане випробуванням: українців шокували деталями

Температурний мінімум дня зафіксували в Чернігівській області: -13°

24 грудня 2025, 11:35
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

В Україну вже прийшло холодне та сухе повітря з акваторії Баренцевого моря, а 25 грудня очікується пікове похолодання, повідомив синоптик Віталій Постригань.

Погода на Різдво стане випробуванням: українців шокували деталями

Фото: з відкритих джерел

За його даними, сьогодні вранці найнижча температура була зафіксована на Чернігівщині – у метеостанції Покошичи стовпчики термометрів опустилися до -13°.

"Це лише початок занурення в зимовий холод", – зазначив він. 

Синоптик прогнозує, що на Різдво антициклон із півночі принесе малохмарну та суху погоду, що сприятиме додатковому нічному охолодженню. Через це термометри покажуть ще нижчі значення.

Втім, 26 грудня на територію України з північного сходу піде циклон, який послабить морози, а також принесе сніг та сильний вітер.

Погодні умови у країні залишаються холодними та переважно сухими сьогодні і завтра, зазначає синоптикиня Наталка Діденко. За її прогнозом, на Святвечір і Різдво вдень температура повітря коливатиметься в межах -2…-7°, а вночі стовпчики термометрів опускатимуться до -5…-12°. Опадів у ці дні не очікується, проте вже з 26 грудня на зміну морозам прийде сніг із посиленням вітру.

У Києві на Святвечір і Різдво пануватиме морозна погода без опадів, а з 26 грудня синоптики прогнозують потепління та сніг. Таким чином, українці можуть очікувати коротку перерву від сильних морозів перед новим циклом холодного та сніжного погодного впливу. 

Як вже писали "Коментарі", за даними Forbes, існує невелика група людей, яких називають природними короткосплячими (Familial Natural Short Sleepers, FNSS). Вони можуть обходитися без сну значно довше за інших, і дослідження останніх двадцяти років показують, що причина криється у специфічних генах.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини