Погода на Різдво стане випробуванням: українців шокували деталями

В Україну вже прийшло холодне та сухе повітря з акваторії Баренцевого моря, а 25 грудня очікується пікове похолодання, повідомив синоптик Віталій Постригань.

Фото: з відкритих джерел

За його даними, сьогодні вранці найнижча температура була зафіксована на Чернігівщині – у метеостанції Покошичи стовпчики термометрів опустилися до -13°.

"Це лише початок занурення в зимовий холод", – зазначив він.

Синоптик прогнозує, що на Різдво антициклон із півночі принесе малохмарну та суху погоду, що сприятиме додатковому нічному охолодженню. Через це термометри покажуть ще нижчі значення.

Втім, 26 грудня на територію України з північного сходу піде циклон, який послабить морози, а також принесе сніг та сильний вітер.

Погодні умови у країні залишаються холодними та переважно сухими сьогодні і завтра, зазначає синоптикиня Наталка Діденко. За її прогнозом, на Святвечір і Різдво вдень температура повітря коливатиметься в межах -2…-7°, а вночі стовпчики термометрів опускатимуться до -5…-12°. Опадів у ці дні не очікується, проте вже з 26 грудня на зміну морозам прийде сніг із посиленням вітру.

У Києві на Святвечір і Різдво пануватиме морозна погода без опадів, а з 26 грудня синоптики прогнозують потепління та сніг. Таким чином, українці можуть очікувати коротку перерву від сильних морозів перед новим циклом холодного та сніжного погодного впливу.

