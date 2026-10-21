Паливна угода Трампа починає приносити мільйони: хто почав закуповувати дизель у РФ

Росія відновлює постачання дизельного палива до Туреччини та Бразилії після зняття внутрішніх експортних обмежень та зміни санкційного режиму з боку США. Про це повідомляє Reuters.

Танкери з нафтою. Фото: із відкритих джерел

Російська влада скасувала заборону на експорт дизельного палива 9 жовтня. Рішення було за домовленістю з президентом США Дональдом Трампом, що передбачає тимчасове пом'якшення американських санкцій щодо постачання російського палива на світовий ринок.

При цьому обмеження Європейського союзу та Великобританії на імпорт російського дизеля залишаються чинними. Таким чином Москва отримує можливість відновити постачання на окремі зовнішні ринки, незважаючи на збереження санкційного тиску з боку європейських країн.

За даними Reuters, дії Вашингтона пов'язані, зокрема, зі спробами стримати вартість палива перед проміжними виборами до Конгресу США, які призначені на 3 листопада. Ціни на енергоносії залишаються важливим економічним фактором для американських споживачів та бізнесу.

Дизельне паливо широко використовується у вантажних перевезеннях, сільському господарстві та промисловості. Тому зміни на міжнародному ринку можуть відбиватися на витратах транспортних компаній, виробників та аграрного сектора.

Для поновлення експорту означає повернення частини можливостей з продажу палива закордонним покупцям. Туреччина та Бразилія стають напрямками, куди російські постачальники можуть знову спрямовувати продукцію після зміни умов торгівлі.

Проте вплив цього заходу на світові ціни поки що не визначено. Воно залежатиме від обсягів постачання, попиту на дизель та подальших рішень США щодо санкційних обмежень.

При цьому тимчасове пом'якшення американських заходів не означає скасування всіх міжнародних обмежень проти російського енергетичного експорту. Європейське ембарго продовжує діяти, а подальша ситуація залежатиме від політики західних країн та стану світового паливного ринку.

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