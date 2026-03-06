Орбан пішов на найгірший варіант подій: до українців звернулся із жорстким попередженням

Міністерство закордонних справ України оприлюднило офіційне попередження для громадян після інциденту у Будапешті, що стався 5 березня. За даними відомства, угорські силові структури затримали два інкасаторські автомобілі "Ощадбанку", які перевозили 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг золота в межах легальної угоди з Австрією. На борту перебували сім українських співробітників, доля яких наразі невідома, а зв’язок із ними відсутній. Машини, за даними GPS, залишаються заблокованими на території спецслужб.

Фото: з відкритих джерел

У зв’язку з цим МЗС України рекомендує громадянам утриматися від поїздок до Угорщини через неможливість гарантувати безпеку на тлі свавільних дій місцевих органів влади.

"У зв’язку з викраденням сімох громадян України та крадіжки майна державного банку в Будапешті, Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Угорщини у зв’язку з неможливістю гарантувати їхню безпеку на тлі свавільних дій угорської влади", — йдеться у заяві відомства.

Крім того, МЗС радить обирати альтернативні маршрути транзиту, які не проходять територією Угорщини, та звертає увагу українського та європейського бізнесу на ризики вилучення майна без належних підстав. Відомство закликає враховувати ці загрози під час планування будь-якої ділової діяльності у країні.

Очільник МЗС Андрій Сибіга назвав інцидент "державним тероризмом та рекетом" і повідомив, що Україна направила офіційну ноту з вимогою негайного звільнення громадян та повернення майна.

