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Несподіваний поворот: стало відомо ім'я ймовірного нового генпрокурора України

Керівник Хмельницької обласної прокуратури Антон Ковальський може обійняти посаду генерального прокурора України

16 вересня 2026, 07:34
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Кравцев Сергей

Керівника Хмельницької обласної прокуратури Антона Ковальського розглядають як одного із основних претендентів на посаду генерального прокурора України. Про це пише "УП" із посиланням на джерела у політичних колах.

Несподіваний поворот: стало відомо ім'я ймовірного нового генпрокурора України

Офіс генерального прокурора. Фото: із відкритих джерел

За інформацією співрозмовників видання, серед ключових кандидатів також є керівник Дніпропетровської обласної прокуратури Валерій Прихожанов. Проте джерела "УП" стверджують, що саме кандидатура Ковальського наразі виглядає вірогіднішою.

Таким чином, остаточного рішення щодо керівника Офісу генерального прокурора поки що не прийнято. Інформація про можливе призначення Ковальського офіційно не підтверджена.

Ковальський очолив Хмельницьку обласну прокуратуру у липні 2025 року. До цього він обіймав керівні посади в інших регіонах України.

З вересня 2020 по жовтень 2021 року Ковальський працював заступником керівника Вінницької обласної прокуратури. У листопаді 2021 року він очолив Чернівецьку обласну прокуратуру та керував відомством до переходу на посаду на Хмельниччині.

При цьому, можлива зміна керівника Офісу генпрокурора може стати частиною ширших кадрових рішень в українській правоохоронній системі. Наразі невідомо, коли саме може бути ухвалено остаточне рішення і чи буде кандидатура Ковальського офіційно внесена на розгляд.

"Українська правда" зазначає, що її джерела називають Ковальського найімовірнішим претендентом, проте остаточне рішення залишається за керівництвом країни.

Якщо інформація підтвердиться, Ковальський має перейти від керівництва регіональною прокуратурою до роботи на рівні центрального органу, який координує діяльність усієї системи прокуратури України.

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