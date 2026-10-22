«Нафтогаз» готується до найгірших сценаріїв зими: прорахували 24 варіанти на тлі російських атак

НАК "Нафтогаз України" розробила 24 сценарії проходження осінньо-зимового періоду 2026/2027 років. Під час підготовки врахували інтенсивність російських атак, температурні умови та можливості українського газовидобутку. Про це повідомив голова правління компанії Сергій Федоренко у Facebook.

Нафтогаз. Фото: з відкритих джерел

За його словами, фахівці оцінили різні варіанти розвитку ситуації та передбачили рішення для кожного з них. Такий підхід має допомогти компанії швидше реагувати на можливі загрози та підтримувати стабільність газопостачання навіть у складних умовах.

Окремим пріоритетом Федоренко назвав співпрацю із міжнародними партнерами. Йдеться відразу про декілька напрямків: відновлення пошкодженої інфраструктури, посилення захисту енергетичних об'єктів, постачання критично важливого обладнання та спеціальної техніки.

Ще одне завдання – залучити фінансові ресурси, які дозволять заздалегідь законтрактувати додаткові обсяги газу. Це особливо важливо у разі холодної зими чи нових масштабних ушкоджень енергетичної інфраструктури.

У "Нафтогазі" також розраховують на подальшу міжнародну підтримку. Серед прикладів такої співпраці Федоренко надав допомогу Норвегії, яка надавала кошти на закупівлю додаткових обсягів палива.

У квітні 2025 року група "Нафтогаз" отримала кредит Європейського банку реконструкції та розвитку на 270 млн. євро під державну гарантію. Норвегія доповнила фінансування грантом у 139 млн євро. У серпні того ж року уряд країни виділив Україні ще 1 млрд. норвезьких крон – близько 98,3 млн. доларів – на придбання природного газу.

У лютому 2026 року "Нафтогаз" та ЄБРР також підписали угоду про грант уряду Норвегії на 85 млн євро.

Підготовка одразу 24 сценаріїв свідчить про те, що компанія враховує широкий спектр ризиків майбутнього сезону. Проте успішне проходження зими залежатиме не лише від внутрішніх планів, а й від масштабів можливих атак, погодних умов та своєчасності міжнародної допомоги.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Росія може максимально посилити удари по Україні найближчими тижнями: що задумав Путін.



