На Заході розповіли, чому від нової угоди Путіна та Трампа виграє лише Росія.

Оголошена Дональдом Трампом домовленість із Володимиром Путіним про постачання російського дизельного палива навряд чи суттєво змінить ситуацію на енергетичному ринку США. Про це повідомляє CNN із посиланням на експертів галузі.

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

Американський президент заявив, що Росія погодилася негайно поставити на світові ринки понад 300 тисяч тонн дизеля, а листопаді – ще 500 тисяч тонн. Однак, за даними Управління енергетичної інформації США, сумарного обсягу цих поставок вистачило б країні приблизно на півтора дні споживання.

Ден Пікерінг, засновник інвестиційної компанії Pickering Energy Partners, вважає, що додаткові обсяги можуть мати обмежений вплив, але не здатні кардинально змінити світовий ринок. На його думку, використання тонн замість більш звичних для нафтової галузі барелів робить цифри більш візуально.

"Це швидше політика, ніж реальний переломний момент", — зазначив експерт.

Додаткові сумніви пов'язані з тим, чи Росія має достатні обсяги дизеля для виконання обіцянки. При цьому колишній високопоставлений співробітник Держдепартаменту США звернув увагу на політичний бік домовленості: Путін уже міг досягти важливого результату, переконавши Трампа у можливості вплинути на ціни та продемонструвати успіх перед американськими виборцями.

Аналітик Eurasia Group Грегорі Брю також припустив, що Москва може розраховувати на припинення українських ударів по нафтопереробних заводах в обмін на сприяння енергетичним планам Трампа. При цьому він сумнівається, що Київ погодиться на такий сценарій.

В результаті угода може виявитися значно вигіднішою політично, ніж економічно. Якщо постачання не призведе до помітного зниження цін, Росія все одно отримає шанс на пом'якшення режиму санкцій, а Вашингтон – додатковий привід заявити про прогрес у відносинах з Москвою. Але реальний вплив домовленості перебіг війни поки що залишається під питанням.

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