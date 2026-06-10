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На українців точно чекає літо випробувань: експерти приголомшили найгіршим сценарієм

Погодинні відключення електроенергії будуть неминучими, а дефіцит може виникати навіть у нічний час

10 червня 2026, 17:55
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Клименко Елена

В Україні знову зростають ризики масштабних перебоїв з електропостачанням через наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру. Як повідомляє Reuters із посиланням на оцінки аналітичного центру DiXi Group, у найближчий період країна може зіткнутися з відчутним дефіцитом електроенергії, що здатен повернути практику блекаутів.

На українців точно чекає літо випробувань: експерти приголомшили найгіршим сценарієм

Фото: з відкритих джерел

Фахівці прогнозують, що навіть за відносно сприятливих погодних умов і без додаткових руйнувань енергосистеми нестача електроенергії в години максимального споживання може досягати приблизно 0,7 ГВт. У разі підвищення температури навантаження на мережу суттєво зросте, і дефіцит може збільшитися у кілька разів — орієнтовно до 3,5 раза від базового сценарію.

Окремим фактором ризику залишаються планові ремонтні кампанії на енергоблоках атомних електростанцій, які забезпечують ключову частину генерації в країні. Тимчасове виведення частини потужностей у ремонт додатково зменшує резерви системи та ускладнює балансування попиту і пропозиції електроенергії. 

Аналітики DiXi Group наголошують, що за таких умов запровадження погодинних графіків відключень стає практично неминучим, а нестача електроенергії може фіксуватися не лише у вечірні пікові години, а й у нічний час, коли споживання традиційно нижче.

Найбільш несприятливий сценарій передбачає поєднання кількох негативних факторів одночасно: різке підвищення температури, зростання попиту на електроенергію та нові пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок атак. У такому випадку дефіцит може сягнути близько 6,2 ГВт при загальному попиті на рівні 15,8 ГВт. Це означає, що нестача здатна становити майже 40% від потреби, що суттєво підвищує ризики тривалих та масштабних відключень у різних регіонах країни.

Портал "Коментарі" вже писав, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що дипломати Великої Британії, Франції та Німеччини нібито ініціювали звернення з проханням про проведення зустрічі із його заступником. Про це він повідомив під час засідання міністрів закордонних справ країн ОДКБ, а його слова були поширені російськими медіа.



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