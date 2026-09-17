Майно на родичах та мільйони дружини: ЦПК оприлюднив скандальне досьє на нового в.о. генпрокурора Ковальського

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Недилько Ксения
Призначення колишнього керівника Хмельницької обласної прокуратури Антона Ковальського на посаду в.о. Генерального прокурора України викликало гостру реакцію у середовищі профільних громадських експертів. Активісти нагадали, що саме Хмельниччина нещодавно опинилася в епіцентрі гучного скандалу з масовим оформленням прокурорами фіктивних інвалідностей, через що суспільство очікувало побачити на чолі відомства людину з кришталевою репутацією.
Антон Ковальський і Руслан Кравченко. Фото: ЦПК
Проте аналіз фінансової звітності новопризначеного посадовця, проведений аналітиками Центру протидії корупції (ЦПК), виявив стандартні для українських реалій майнові аномалії.
Окремий блок запитань у антикорупційних моніторів виник до бізнесової діяльності дружини Антона Ковальського, Оксани, яка нібито є уродженкою Російської Федерації. Окрім розбіжностей у задекларованій вартості її кросовера Nissan Qashqai, експертів здивувала її надзвичайна підприємницька вдача на старті комерційної кар'єри.
У зв'язку з цим правозахисники наголошують на необхідності докорінної реформи системи призначення топ-чиновників правосуддя. У ЦПК підкреслюють, що без впровадження відкритих незалежних конкурсів на посаду Генерального прокурора, а також повернення конкурсних процедур для обласних прокурорів, які раніше скасував ексгенпрокурор Руслан Кравченко, звичайне пересаджування посадовців із крісла в крісло не принесе реальних результатів для очищення системи.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні Президент призначив т.в.о. генерального прокурора Антона Ковальського.