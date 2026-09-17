Майно на родичах та мільйони дружини: ЦПК оприлюднив скандальне досьє на нового в.о. генпрокурора Ковальського

Призначення колишнього керівника Хмельницької обласної прокуратури Антона Ковальського на посаду в.о. Генерального прокурора України викликало гостру реакцію у середовищі профільних громадських експертів. Активісти нагадали, що саме Хмельниччина нещодавно опинилася в епіцентрі гучного скандалу з масовим оформленням прокурорами фіктивних інвалідностей, через що суспільство очікувало побачити на чолі відомства людину з кришталевою репутацією.

Антон Ковальський і Руслан Кравченко. Фото: ЦПК

Проте аналіз фінансової звітності новопризначеного посадовця, проведений аналітиками Центру протидії корупції (ЦПК), виявив стандартні для українських реалій майнові аномалії.

"За класикою жанру, більшість майна записана на родичів, а дружина є успішною бізнесвумен, — констатують у розслідуванні представники ЦПК, наводячи конкретні приклади з біографії прокурора. Дослідники зауважують: — З 2011 і до 2022 року посадовець їздив на автівці, зареєстрованій на рідного брата. З 2018 року його родина оселилася у вінницькій квартирі площею 79 квадратних метрів, яка юридично належить матері. Тобто фактично вона купувалася саме для потреб сім’ї прокурора, хоча офіційні заробітки матері, яка працювала у психоневрологічній лікарні, за кілька років сукупно склали трохи більше 245 тисяч гривень. Заощаджень у неї не було, тому неясно, як з такими доходами можна було придбати це житло".

Окремий блок запитань у антикорупційних моніторів виник до бізнесової діяльності дружини Антона Ковальського, Оксани, яка нібито є уродженкою Російської Федерації. Окрім розбіжностей у задекларованій вартості її кросовера Nissan Qashqai, експертів здивувала її надзвичайна підприємницька вдача на старті комерційної кар'єри.

"У березні 2023 року дружина Ковальського стала ФОПом і за неповний перший рік отримала дохід у 5,2 мільйона гривень, — наголошують у Центрі протидії корупції, аналізуючи фінансові звіти родини. Громадські діячі висловлюють серйозний скепсис щодо реальності цих цифр: — Якщо вірити документам, то продаж спортивного харчування приносив їй понад півмільйона гривень щомісяця. Враховуючи специфіку ринку, виникають обґрунтовані сумніви щодо такого високого стартового зльоту".

У зв'язку з цим правозахисники наголошують на необхідності докорінної реформи системи призначення топ-чиновників правосуддя. У ЦПК підкреслюють, що без впровадження відкритих незалежних конкурсів на посаду Генерального прокурора, а також повернення конкурсних процедур для обласних прокурорів, які раніше скасував ексгенпрокурор Руслан Кравченко, звичайне пересаджування посадовців із крісла в крісло не принесе реальних результатів для очищення системи.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні Президент призначив т.в.о. генерального прокурора Антона Ковальського.