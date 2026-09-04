"Максимально уважно та обережно": українців попередили про різку зміну погоди вже скоро

Найближчими вихідними погода в Україні буде нестійкою: очікуються похолодання, дощі, коливання атмосферного тиску та сильний вітер. Подекуди його пориви можуть досягати штормових значень. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Фото: з відкритих джерел

За її прогнозом, однією з головних особливостей вихідних стане саме посилення вітру. У різних регіонах пориви сягатимуть 15–22 метрів за секунду, тому українцям варто бути особливо уважними на вулиці.

"Дуже уважно та обережно!", — закликала синоптикиня.

У суботу, 5 вересня, температурні контрасти між регіонами ще зберігатимуться. Найбільше тепла очікується на півдні, сході та в частині центральних областей. Зокрема, на Дніпропетровщині стовпчики термометрів можуть показати від +26 до +32 градусів. На півночі прогнозують +20…+24 градуси, тоді як на заході буде значно прохолодніше — переважно +18…+20. Винятком стане Закарпаття, де температура буде дещо вищою.

Дощі в суботу найбільш імовірні у західних та північних областях, а також на Вінниччині, Полтавщині й Черкащині.

У неділю, 6 вересня, прохолодніше стане вже практично по всій країні. Вдень прогнозується лише +16…+22 градуси. На півдні тепло затримається довше — там очікується до +24…+26. Опади цього дня можуть охопити більшість областей.

У Києві в суботу дощ прогнозується вночі та вранці, а вдень істотних опадів не очікується. Температура становитиме близько +23…+24 градусів. У неділю в столиці різко посвіжішає — до +17…+19 градусів, пройдуть дощі, а пориви вітру можуть досягати 15–20 м/с.

Водночас Діденко заспокоїла: похолодання не затримається надовго. Уже наступного тижня в Україну має повернутися тепліша погода з лагідним осіннім сонцем.

Портал "Коментарі" вже писав, що в Україні впродовж першого тижня вересня очікується різка зміна синоптичних умов: після літніх градусів прийде осіннє похолодання.