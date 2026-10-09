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Маєток під Києвом, бізнес у «ДНР»: журналісти шокували розслідуванням про одного із топів Нацполіції

Журналісти BIHUS Info дослідили майно родини Володимира Нідзельського, його регулярні поїздки до будинку в Лісниках та зв’язки колишньої тещі з окупованою Донеччиною

9 жовтня 2026, 14:03
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Кравцев Сергей

Радник голови Національної поліції України, колишній керівник поліції Чернігівської області Володимир Нідзельський, за даними розслідування BIHUS Info, регулярно буває у великому маєтку в Лісниках під Києвом. Там мешкають його колишня дружина та діти, однак офіційно нерухомість оформлена на матір жінки – Тетяну Мірошниченко.

Маєток під Києвом, бізнес у «ДНР»: журналісти шокували розслідуванням про одного із топів Нацполіції

Нацполіція. Фото: із відкритих джерел

Як стверджують журналісти, Нідзельський раніше не декларував власного житла, зареєстрованого на себе, а останнім часом, за наявними даними, орендує квартиру площею близько 35 квадратних метрів. Водночас його регулярні приїзди до маєтку викликали запитання щодо фактичного користування нерухомістю.

Сама Мірошниченко пояснила журналістам, що будинок звели за давні заощадження, отримані від сімейного бізнесу. За її словами, нині цей бізнес не приносить доходів, оскільки залишився на окупованій території Донецької області.

Окрему увагу розслідувачі звернули на відомості з офіційних реєстрів. Згідно з наведеними у матеріалі даними, Мірошниченко має російський паспорт, а у 2022 році зареєструвалася як фізична особа-підприємець на території так званої "ДНР". Також журналісти повідомляють про регулярні грошові перекази їй від знайомої та місцевої підприємниці Ніни Кириленко.

Нідзельський заявив, що не має стосунку до будівництва маєтку й не проживає в ньому. Водночас він підтвердив, що регулярно відвідує будинок, пояснивши це необхідністю бачитися з дітьми.

Опубліковані журналістами відомості порушують питання про походження коштів на нерухомість, її фактичне використання та фінансові зв’язки родичів посадовця. Однак самі наведені обставини не доводять порушень з боку Нідзельського. Для остаточних висновків потрібні перевірка документів і пояснення всіх сторін.

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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=izbP6rWJgBo
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