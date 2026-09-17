Маєток, бізнес дружини і панамська компанія: що відомо про родину судді Господарського суду міста Києва Романа Бойко

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Недилько Ксения
Панамська компанія THEO Worldwide Corp, яку у 2018 році контролювала мати судді Господарського суду Києва Романа Бойка, вимагала від ПриватБанку 663 тис. доларів. Як з'ясували журналісти, 62-річна пенсіонерка придбала субординовані облігації ПриватБанку практично напередодні його націоналізації. Про це йдеться у розслідуванні ThePublic.
Роман Бойко. Фото з відкритих джерел
Компанія THEO Worldwide Corp, зареєстрована в Панамі на матір судді Господарського суду міста Києва Романа Бойко, у 2017 році вимагала відшкодувати збитки через примусову конвертацію єврооблігацій у капітал банку. У березні 2018 року Господарський суд Києва частково задовольнив позов і постановив стягнути 574,8 тис. доларів.
Втім, у січні 2019 року Північний апеляційний господарський суд скасував стягнення збитків і відмовив у цій частині позову. У листопаді 2020 року Верховний Суд скасував рішення попередніх інстанцій у частині вимог про недійсність договору та направив справу №910/8012/17 на новий розгляд.
Журналісти також звернули увагу на бізнес дружини судді Бойко, яка задекларувала корпоративні права у семи компаніях. Зокрема, ТОВ "Аеліта" фігурувало у спорі щодо приватизації історичної будівлі в Харкові. Компанія зверталася до Господарського суду Києва, де працює Роман Бойко; провадження у справі №11/227 він відкрив, однак згодом заявив самовідвід. Пізніше рішення про приватизацію будівлі за 6,5 млн грн було скасоване Вищим господарським судом. Цей епізод згадувався у матеріалах кваліфікаційного оцінювання судді ВККС.
Крім того, за даними видання, у декларації за 2025 рік Роман Бойко вказав, що його родина має квартиру в Києві, дві земельні ділянки по 1,95 га в Бобриці та комплекс нерухомості в Кременищі: три земельні ділянки, житловий будинок площею 362,4 кв. м, дачний будинок, гараж і ще одну споруду.
Сукупний задекларований дохід родини за 2025 рік становив 10,9 млн грн. З них 7,92 млн грн — дохід дружини судді від підприємницької діяльності, 2,35 млн грн — доходи самого судді, ще близько 551 тис. грн — подарунки дітям від Тетяни Бойко. На кінець року родина мала близько 6,48 млн грн, 86,5 тис. доларів та 441 євро: готівкою, на банківських рахунках, у небанківських фінансових установах, а також у позиках, наданих іншим особам.
Нагадаємо, раніше політолог Михайло Шнайдер оприлюднив фрагмент засідання ВАКС, де фігурує Роман Бойко. Автор публікації закликав НАБУ перевірити зв'язки судді з фігурантами справ "Феміда" та "Форрест Гамп", а також обставини можливого втручання в автоматизований розподіл справ.