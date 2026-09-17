Маєток, бізнес дружини і панамська компанія: що відомо про родину судді Господарського суду міста Києва Романа Бойко

Панамська компанія THEO Worldwide Corp, яку у 2018 році контролювала мати судді Господарського суду Києва Романа Бойка, вимагала від ПриватБанку 663 тис. доларів. Як з'ясували журналісти, 62-річна пенсіонерка придбала субординовані облігації ПриватБанку практично напередодні його націоналізації. Про це йдеться у розслідуванні ThePublic.

Роман Бойко. Фото з відкритих джерел

Компанія THEO Worldwide Corp, зареєстрована в Панамі на матір судді Господарського суду міста Києва Романа Бойко, у 2017 році вимагала відшкодувати збитки через примусову конвертацію єврооблігацій у капітал банку. У березні 2018 року Господарський суд Києва частково задовольнив позов і постановив стягнути 574,8 тис. доларів.

Втім, у січні 2019 року Північний апеляційний господарський суд скасував стягнення збитків і відмовив у цій частині позову. У листопаді 2020 року Верховний Суд скасував рішення попередніх інстанцій у частині вимог про недійсність договору та направив справу №910/8012/17 на новий розгляд.

"За даними джерел ThePublic найбільш тісні зв'язки Роман Бойко підтримує з Тетяною Ващенко — суддею, яка першою ухвалила рішення на користь компанії матері Бойко", — йдеться у статті.

Журналісти також звернули увагу на бізнес дружини судді Бойко, яка задекларувала корпоративні права у семи компаніях. Зокрема, ТОВ "Аеліта" фігурувало у спорі щодо приватизації історичної будівлі в Харкові. Компанія зверталася до Господарського суду Києва, де працює Роман Бойко; провадження у справі №11/227 він відкрив, однак згодом заявив самовідвід. Пізніше рішення про приватизацію будівлі за 6,5 млн грн було скасоване Вищим господарським судом. Цей епізод згадувався у матеріалах кваліфікаційного оцінювання судді ВККС.

Крім того, за даними видання, у декларації за 2025 рік Роман Бойко вказав, що його родина має квартиру в Києві, дві земельні ділянки по 1,95 га в Бобриці та комплекс нерухомості в Кременищі: три земельні ділянки, житловий будинок площею 362,4 кв. м, дачний будинок, гараж і ще одну споруду.

Сукупний задекларований дохід родини за 2025 рік становив 10,9 млн грн. З них 7,92 млн грн — дохід дружини судді від підприємницької діяльності, 2,35 млн грн — доходи самого судді, ще близько 551 тис. грн — подарунки дітям від Тетяни Бойко. На кінець року родина мала близько 6,48 млн грн, 86,5 тис. доларів та 441 євро: готівкою, на банківських рахунках, у небанківських фінансових установах, а також у позиках, наданих іншим особам.

"Редакція продовжує аналізувати майно, доходи та корпоративні зв'язки інших членів родини Романа Бойка. Адже тільки попередній огляд реєстрів свідчить, що підприємницькою діяльністю займаються не лише дружина судді та його мати, а й батько, вітчим і тесть", — зазначають журналісти, наголошуючи, що звернулись за коментарем до Романа Бойко, однак не отримали відповіді.

Нагадаємо, раніше політолог Михайло Шнайдер оприлюднив фрагмент засідання ВАКС, де фігурує Роман Бойко. Автор публікації закликав НАБУ перевірити зв'язки судді з фігурантами справ "Феміда" та "Форрест Гамп", а також обставини можливого втручання в автоматизований розподіл справ.