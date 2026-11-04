Котлован завглибшки з 30-поверхівку: у ДТЕК пояснили технічну неможливість будівництва підземних ТЕС

Компанія ДТЕК відповіла на одне з найпоширеніших запитань українців щодо захисту енергосистеми — чому не можна сховати теплові електростанції під землю, аби убезпечити їх від російських ракетних обстрілів. Фахівці галузі записали детальне відеороз'яснення, де розкрили колосальні масштаби та інженерні обмеження подібних проєктів.

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Головною перешкодою для реалізації такої ідеї є астрономічні обсяги земляних та будівельних робіт, які не мають аналогів у світі.

"Для цього знадобився б котлован глибиною з 30-поверховий будинок, а то й більше, — наголошують енергетики, змальовуючи площу ймовірного будівництва, — а за розміром він мав би бути як два-три села".

Окрім суто будівельного фактора, фахівці наголошують на складних законах фізики та архітектури промислового обладнання, яке виділяє колосальні об'єми тепла під час роботи. Енергетики провели просту та зрозумілу аналогію зі звичайною побутовою технікою.

"Наприклад, у нас вдома є персональний комп'ютер. Маємо маленький процесор, і цей процесор потребує ось такого охолодження", — пояснюють у ДТЕК.

За їхніми словами, промислові енергетичні вузли потребують кратно більших ресурсів для стабільного функціонування, які просто неможливо забезпечити в замкнутому підземному просторі.

"Коли ми закопуємо великий трансформатор, то й великий трансформатор потребує значно більшого охолодження, — підсумовують представники компанії, розбиваючи міфи про легке підземне будівництво. — Тобто, крім трансформатора, нам ще треба десь ховати охолодження, кабелі, які йдуть до високовольтних ліній. Це неможливо технічно".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російський обстріл сусіднього регіону спровокував серйозні проблеми з енергопостачанням у кількох областях України, зокрема й на Дніпропетровщині. Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко попередив, що мешканцям варто готуватися до суттєвого подовження тривалості обмежень, оскільки світло можуть давати лише на лічені години.