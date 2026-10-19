Кабмін цього тижня затвердить зміни до мобілізаційного бронювання: кого перевірять першочергово

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Недилько Ксения
Кабінет Міністрів України вже цього тижня планує повністю завершити розробку та затвердити оновлені правила бронювання військовозобов'язаних працівників. Головна мета майбутньої реформи — зробити розподіл відстрочок максимально справедливим та припинити практику штучного уникнення мобілізації через фіктивне працевлаштування. Проте для підприємств, які дійсно забезпечують життєдіяльність країни, умови залишаться стабільними.
Фото: колаж порталу "Коментарі"
Очільник уряду заспокоїв представників провідних галузей економіки, запевнивши, що чесному бізнесу та стратегічним виробництвам нічого не загрожує. Підприємства оборонного комплексу, енергетики та критичної інфраструктури продовжать захищати свій персонал за чинними схемами.
За словами прем'єр-міністра, під приціл аудиторів та нових регуляторних обмежень потраплять виключно ті компанії, які використовували шпарини в законодавстві як юридичне прикриття для всього штату.
Очікується, що фіналізований документ буде оприлюднений одразу після ухвалення відповідної урядової постанови, після чого почнеться ревізія вже виданих статусів "критичності".
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що нардеп Дмитро Разумков закликав розбронювати Офіс Президента й телемарафон замість комунальників та зброярів.