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Кабмін цього тижня затвердить зміни до мобілізаційного бронювання: кого перевірять першочергово

«Проти зловживань, але без тиску на критичний бізнес»: Корецький анонсував фіналізацію нових правил бронювання

19 жовтня 2026, 15:04
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Недилько Ксения

Кабінет Міністрів України вже цього тижня планує повністю завершити розробку та затвердити оновлені правила бронювання військовозобов'язаних працівників. Головна мета майбутньої реформи — зробити розподіл відстрочок максимально справедливим та припинити практику штучного уникнення мобілізації через фіктивне працевлаштування. Проте для підприємств, які дійсно забезпечують життєдіяльність країни, умови залишаться стабільними.

Кабмін цього тижня затвердить зміни до мобілізаційного бронювання: кого перевірять першочергово

Фото: колаж порталу "Коментарі"

"Цього тижня будуть фіналізовані зміни до системи бронювання, щоб зробити її більш справедливою, — офіційно заявив прем’єр-міністр Сергій Корецький в інтерв'ю телеканалу BBC Україна, відкрито визнаючи наявність системних маніпуляцій у цій сфері. — Вони спрямовані проти зловживань, які, на жаль, існують. Ми не приховуємо цю проблему і говоримо про неї відкрито".

Очільник уряду заспокоїв представників провідних галузей економіки, запевнивши, що чесному бізнесу та стратегічним виробництвам нічого не загрожує. Підприємства оборонного комплексу, енергетики та критичної інфраструктури продовжать захищати свій персонал за чинними схемами.

"Справді критичних для держави підприємств ці зміни не торкнуться, — підкреслив керівник Кабміну, окреслюючи межі майбутніх урядових перевірок. — Вони працюватимуть як і раніше".

За словами прем'єр-міністра, під приціл аудиторів та нових регуляторних обмежень потраплять виключно ті компанії, які використовували шпарини в законодавстві як юридичне прикриття для всього штату.

"Переглядаємо лише ті випадки, коли статус критичності використовують формально, — резюмував Корецький, деталізуючи заходи з очищення системи від корупційних ризиків, — щоб забронювати людей, не пов'язаних із дійсно критичною роботою".

Очікується, що фіналізований документ буде оприлюднений одразу після ухвалення відповідної урядової постанови, після чого почнеться ревізія вже виданих статусів "критичності".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що нардеп Дмитро Разумков закликав розбронювати Офіс Президента й телемарафон замість комунальників та зброярів.



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