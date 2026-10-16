Гучні презентації без звітів про результати: Федоров повинен пояснити, що сталося з його масштабними ініціативами, - Магда

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Недилько Ксения
Ексміністр оборони Михайлу Федорову має прозвітувати про результати масштабних державних ініціатив, які він презентував протягом останніх років, але які так і не стартували. Серед них реформа ТЦК, створення центрів компетенцій для військових, український аналог DOGE, державний дашборд, "єВідрядження" та інші. Про це написав політолог Євген Магда, коментуючи останні публічні заяви Федорова.
Михайло Федоров
Зокрема, експерт нагадав, що у січні 2026 року Федоров обіцяв комплексний аудит і реформу ТЦК. У березні Міноборони повідомило про плани створення центрів компетенцій Middle Strike, Deep Strike й артилерії. За словами Магди, доля цих ініціатив залишається незрозумілою. Провалилась, на переконання експерта, і програма Федорова з оцінювання ефективності уряду.
Також експерт згадав державний дашборд, який мав показувати українцям ключові показники життя країни — від бюджету до медицини.
Окремо Магда нагадав про "єВідрядження", яке мало запрацювати ще 1 вересня 2022 року та дозволити підприємцям виїжджати за кордон через "Дію" із заставою 200 тисяч гривень. Сервіс так і не запрацював.