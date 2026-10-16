Гучні презентації без звітів про результати: Федоров повинен пояснити, що сталося з його масштабними ініціативами, - Магда

Ексміністр оборони Михайлу Федорову має прозвітувати про результати масштабних державних ініціатив, які він презентував протягом останніх років, але які так і не стартували. Серед них реформа ТЦК, створення центрів компетенцій для військових, український аналог DOGE, державний дашборд, "єВідрядження" та інші. Про це написав політолог Євген Магда, коментуючи останні публічні заяви Федорова.

Михайло Федоров

"Ексміністр, перебуваючи в різних статусах протягом широкомасштабного вторгнення РФ, анонсував різноманітні державні ініціативи, які так і не пішли далі яскравих презентацій", — пише Магда.

Зокрема, експерт нагадав, що у січні 2026 року Федоров обіцяв комплексний аудит і реформу ТЦК. У березні Міноборони повідомило про плани створення центрів компетенцій Middle Strike, Deep Strike й артилерії. За словами Магди, доля цих ініціатив залишається незрозумілою. Провалилась, на переконання експерта, і програма Федорова з оцінювання ефективності уряду.

"Ще в липні 2025-го Михайло Альбертович оголосив про створення українського аналогу DOGE — американського Департаменту ефективності уряду, ініційованого Ілоном Маском. Американський проєкт провалився, а український навіть не почався. Зате сама обіцянка дозволила Федорову публічно розмірковувати про ефективність держави", — зазначив Магда.

Також експерт згадав державний дашборд, який мав показувати українцям ключові показники життя країни — від бюджету до медицини.

"Було б цікаво побачити на такому дашборді й виконання обіцянок самого Федорова", — іронізує політолог.

Окремо Магда нагадав про "єВідрядження", яке мало запрацювати ще 1 вересня 2022 року та дозволити підприємцям виїжджати за кордон через "Дію" із заставою 200 тисяч гривень. Сервіс так і не запрацював.

"Хоча у цих історій різні дати й різні завдання, проте один автор і схожа доля: вони провалилися, так і не зрушивши з місця. Тому, перш ніж продавати українцям власне світле політичне майбутнє, Федорову було б непогано відповісти за невиконані обіцянки минулого", — підсумував Євген Магда.