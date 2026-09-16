"Готовий хоч завтра": Зеленський зробив категоричну заяву проведення виборів в Україні

Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий провести вибори в Україні, однак війна, законодавчі обмеження та безпекові ризики наразі не дозволяють організувати повноцінне голосування. Про це глава держави розповів в інтерв'ю американському телеканалу CBS News.

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За словами Зеленського, питання полягає не в його особистій готовності до виборів, а в тому, як забезпечити законність і безпеку процесу в умовах бойових дій.

"Я готовий провести їх хоч завтра, але якщо триватиме війна, ви не можете це зробити, ані відповідно до Конституції, ані до виборчого законодавства, ані до безпекової ситуації в першу чергу", — заявив президент.

Однією з головних проблем Зеленський назвав участь у голосуванні мільйонів українців за кордоном. За його словами, зараз за межами країни перебувають близько дев'яти мільйонів громадян, тоді як традиційно за кордоном голосували приблизно пів мільйона. Окремим викликом залишається організація волевиявлення на тимчасово окупованих територіях.

"А що робити з людьми, які живуть на тимчасово окупованих територіях? Чи будуть вони голосувати? Як вони будуть голосувати, і хто там буде контролювати процес голосування? Там присутні російські солдати", — наголосив Зеленський.

Президент також звернув увагу на постійну загрозу російських атак. На його думку, організувати загальнонаціональні вибори складно в умовах, коли навіть навчальний процес у багатьох регіонах залежить від безпекової ситуації.

Водночас Зеленський критично оцінив заклики провести голосування вже під час війни. На його думку, частина тих, хто наполягає на виборах, прагне повернутися до активної політичної боротьби. Сам президент вважає, що зараз держава має інші першочергові завдання.

"Під час війни мир є ціллю номер один. А політика навіть не є другим номером. Навіть для політиків вона на десятому місці. А для людей — на сотій позиції", — заявив глава держави.

Портал "Коментарі" вже писав, що рішення Вищого антикорупційного суду дозволити колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку не носити електронний браслет викликало нову дискусію щодо політичної відповідальності та кадрової політики влади. Політолог Віктор Бобиренко вважає, що подібні історії створюють серйозні репутаційні ризики для команди президента Володимира Зеленського.