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Гнучкий розклад та уроки по 35 хвилин: міністр освіти анонсував нові правила для втомлених школярів

«Для кращої концентрації»: очільник Міносвіти розповів про адаптацію шкільних уроків до реального стану дітей

22 вересня 2026, 17:19
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Недилько Ксения

Українська шкільна система переходить на більш гнучкий та людиноцентричний формат навчання, орієнтуючись на психоемоційний стан та фізичні ресурси дітей в умовах щоденних стресів. Зміни покликані знизити загальне навантаження на підростаюче покоління та підвищити ефективність засвоєння навчального матеріалу без шкоди для здоров'я.

Гнучкий розклад та уроки по 35 хвилин: міністр освіти анонсував нові правила для втомлених школярів

Ілюстративне фото

Міністр освіти Андрій Бутенко деталізував нові повноваження, які відтепер отримують педагогічні колективи освітніх закладів.

"Шкільні уроки зможуть скорочувати до 35 хвилин, якщо вчителі бачать, що діти відверто втомилися, — повідомив урядовець, акцентуючи увагу на необхідності збереження ментального здоров'я учнів. Розповідаючи про розширення академічної свободи для викладачів, очільник міністерства додав: — Також педагогам офіційно дозволили оперативно змінювати предмети місцями в розкладі. Це необхідно для того, щоб складні теми вивчалися під час найкращої концентрації учнів".

Запровадження таких інновацій дозволить вчителям самостійно аналізувати атмосферу в класі та діяти за обставинами. Якщо, наприклад, математика чи фізика стоять останніми в розкладі, коли діти вже виснажені, педагог матиме законне право перенести вивчення важкої теми на початок дня, замінивши її легшим, творчим предметом.

Очікується, що нові правила допоможуть адаптувати освітній процес у школах, забезпечуючи індивідуальний підхід до кожного класу залежно від інтенсивності повітряних тривог, тривалості блекаутів чи загальної втоми школярів під час навчального року.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Дмитро Гордон заявив про неможливість стаціонарного навчання у школах під час затяжних тривог.



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