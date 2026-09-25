Фінляндія та Швеція вперше підняли винищувачі назустріч російській групі: чим усе закінчилося

Фінляндія та Швеція вперше провели спільну місію з ідентифікації російських військових літаків у міжнародному повітряному просторі Балтійського моря. Операція відбулася 24 вересня у рамках служби швидкого реагування двох країн, повідомили в Повітряних силах Фінляндії.

Винищувачі. Фото: з відкритих джерел

За даними фінської сторони, російська група виконувала політ над Фінською затокою. У її складі був транспортний літак Ту-134, а також невстановлена кількість винищувачів МіГ-31 і Су-30. Для ідентифікації російських літаків у повітря піднялися фінські F/A-18 Hornet та шведські JAS 39 Gripen.

Військові наголошують, що йшлося про політ у міжнародному повітряному просторі. Таким чином, сам факт знаходження російських літаків у цьому районі не означав порушення повітряних кордонів Фінляндії чи Швеції.

Проте операція стала важливим практичним результатом поглиблення військової співпраці двох країн. У серпні Гельсінкі та Стокгольм домовилися розширювати взаємодію у сфері протиповітряної оборони, у тому числі проводити спільні місії та забезпечувати можливість роботи літаків швидкого реагування з авіабазами один одного.

"Посилена співпраця дозволяє проводити спільні місії з ідентифікації та дозволяє винищувачам, які перебувають у стані швидкого реагування, діяти з авіабаз один одного", — заявив заступник начальника штабу командування ВПС Фінляндії Ваги Мянтиля.

Для двох країн особливе значення має безпека північного регіону Європи. Після вступу Фінляндії та Швеції до НАТО їхня взаємодія стала частиною ширшої системи оборони північного та східного флангів Альянсу.

Спільне чергування дозволяє швидше реагувати на потенційні загрози та одночасно відпрацьовувати взаємодію льотчиків двох країн у реальній обстановці. Фінські і шведські ВПС продовжують удосконалювати таку модель співробітництва на тлі напруженості, що зберігається в Балтійському регіоні.

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