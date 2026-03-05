Є лише три дні: українським АЗС висунули ультиматум через хаос із пальним

Антимонопольний комітет України (АМКУ) дав операторам ринку пального три дні на те, щоб надати пояснення щодо стрімкого підвищення цін на бензин, дизель та скраплений газ. Про це повідомив голова АМКУ Павло Кириленко.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, вимога стосується всіх компаній, що реалізують світлі нафтопродукти. Мета — отримати офіційну інформацію про фактори, які вплинули на зростання цін, зокрема на популярний серед населення скраплений газ.



"Термін наданий усім учасникам ринку, щоб зрозуміти реальні причини здорожчання пального", — підкреслив Кириленко.

Після отримання пояснень комітет планує провести аналіз ринку та перевірити, чи були підстави для різкого підвищення вартості нафтопродуктів. Такі дії АМКУ спрямовані на забезпечення прозорості ринку та захист інтересів споживачів.

Наразі в Україні спостерігається поступове зростання цін на заправках, що триває вже кілька днів поспіль. Бензин А-95 коштує від 67,90 до 74,89 грн за літр, а А-100 — від 77,90 до 81,29 грн. Дизельне пальне продається за ціною 67,90–76,69 грн за літр. Такі показники свідчать про рекордні значення вартості пального, які останнім часом відзначаються у країні. Вартість нафти різко підвищується через війну в Ірані та блокування Ормузької протоки, що призвело до зростання цін на пальне на українських АЗС до 70–81 грн за літр.

Як вже писали "Коментарі", на Сумському напрямку ситуація стає дедалі напруженішою, повідомив у ефірі "Київ 24" підполковник Владислав Павлик, відомий за позивним "Танжиро", командир батальйону безпілотних систем. За його словами, ворог не зменшує активність, а навпаки — нарощує свої дії в регіоні.