«Доміно» під прицілом закону: власника відомої ТМ Шухніна запідозрили у шантажі — ЗМІ

Правоохоронні органи розслідують справу щодо власника торгової марки "Доміно" Антона Шухніна, який у корпоративному конфлікті із засновницею The Yard Яною Рудковською ймовірно міг вдатися до незаконних методів, нібито використовуючи проти підприємиці шантаж і погрози. Про це передають "Українські новини".

Антон Шухнін. Фото з відкритих джерел

Як пояснюють журналісти, жінка вже тривалий час стикається з тиском з боку Антона Шухніна. Паралельно проти неї розгорнули інформаційну кампанію, що має на меті тиск особисто на підприємицю і ставить за ціль нашкодити діловій репутації.

"Жодних кримінальних справ наразі проти Рудковської немає", — йдеться у матеріалі.

Раніше Рудковська заявляла, що компанія має чеки та документи, які підтверджують, що вони офіційно перерахували завдаток Антону Шухніну, а усі платежі проводилися відкрито і можуть бути підтверджені документально.

Нижче ЗМІ наводять фотокопії документів про проведення офіційних платежів, які підтверджують перерахування коштів Антону Шухніну.

Платіжний документ, наданий Яною Рудковською

Підтвердження перерахування коштів Антону Шухніну

Згідно інформації ЗМІ, після певернення коштів Шухнін нібито отримав офіційну відмову від подальшої співпраці. У The Yard тоді вирішили не укладати з ним договір через незгоду з його методами ведення бізнесу.

Журналісти нагадують, раніше вже з'являлась інформація щодо конфліктних ситуацій Шухніна з орендодавцями та орендарями.

"Сам Шухнін неодноразово розповідав про велику кількість судових процесів і стверджував, що вигравав їх. Якщо сьогодні подібні заяви використовують для тиску чи залякування, щоб отримати приміщення на Липках, то це вже переходить в кримінальну площину", — пишуть журналісти .

Шухнін ймовірно тривалий час веде проти Яни Рудковської та The Yard цілеспрямовану кампанію з дискредитації.

Про загрозу власній безпеці підприємиця говорила й раніше. Після низки публікацій та заяв Шухніна вона заявляла, що почала боятися за своє життя.

Видання нагадує, що конфлікт між сторонами почався через оренду комерційного приміщення. За версією The Yard, Шухнін був зацікавлений саме в цій локації через потік цільової аудиторії та магазин-конкурент, який давно працює поруч.

Рудковська стверджувала, що після відмови від співпраці Шухнін намагався домогтися іншого рішення. Спочатку, за її словами, він звертався через спільних знайомих. Згодом почалися тиск і погрози. У The Yard заявляли, що компанію таким чином намагалися втягнути у корпоративне протистояння між двома магазинами.

Ймовірно одною з цілей останньої медіа атаки був будинок у Дубаї, який зараз будує Рудковська. На відео показували нібито не розпочате будівництво, в яке вклалися інвестори, проте так і не дочекалися житла. Проте реально будинок, як стверджує видання, находиться в активній стадії будівництва і буде зданий в експлуатацію у другому кварталі 2027 року.

Будинок у Дубаї, який наразі будує Яна Рудковська.

"У Рудковської є своя робота, свої проєкти та конкретні справи, зараз вона сфокусована на будівництві будинка у Дубаї, проте хтось, ми знаємо хто, намагається залякати інвесторів та переконати, ніби будинок не будується. Людина витрачає кошти на медіаатаки та розміщення новин про благодійність і допомогу людям. Спражні благодійники роблять це не заради статей, фотографій чи красивих заголовків, а заради самих людей, їхнього життя та безпеки", — зазначає видання.