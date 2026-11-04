Чи змінить Трамп тактику щодо України після розгрому на виборах: у Зеленського дали несподівану відповідь

Зміна політичного балансу в Конгресі США вплине на взаємодію Вашингтона з Києвом, проте Україна має намір зберігати робочі відносини з американською владою незалежно від того, яка партія контролюватиме законодавчу гілку влади. Серед головних напрямів залишаються мирний процес, закупівля озброєнь та спільне виробництво ракет для систем Patriot.

Сергій Кислиця. Фото: з відкритих джерел

Про це заявив перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Кислиця в інтерв'ю ТСН, коментуючи підсумки проміжних виборів у США. За його словами, результати голосування змінюють політичних співрозмовників, але не звільняють Київ від необхідності підтримувати стабільні стосунки із Вашингтоном.

Кислиця наголосив, що співпраця зі США включає кілька системних напрямків. Зокрема, Україна зацікавлена у продовженні переговорів щодо мирного врегулювання, придбання американської зброї та розвитку спільного виробництва. Питання випуску ракет PAC-3 для Patriot, за його словами, залишається на порядку денному.

Окрему увагу українська сторона приділить формуванню нових комітетів Конгресу та призначенню їхніх керівників. Саме від законодавчої влади багато в чому залежать бюджетні рішення та розподіл фінансів, тому Києву важливо налагодити контакти з новими представниками.

Кислиця також припустив, що після втрати республіканцями контролю над обома палатами Конгресу президент Дональд Трамп може частіше вдаватися до виконавчих указів, щоб просувати власні ініціативи. При цьому він нагадав про існування президентського вето та інших конституційних механізмів стримування.

За словами чиновника, американська політична система спирається на Конституцію, а можливі суперечки між гілками влади, зрештою, мають вирішуватися в рамках правового порядку, у тому числі за участю Верховного суду.

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