Чи варто чекати на відновлення Дарницької ТЕЦ: прогноз експерта для Києва вражає

Відновлення Дарницької теплоелектроцентралі (ТЕЦ) у Києві після руйнівних атак Росії потребуватиме значних фінансових ресурсів і тривалого часу. За оцінками експертів, мова йде про приблизно 700 мільйонів євро та до трьох років для повного повернення станції до довоєнного рівня потужностей. Таку інформацію озвучив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в ефірі Новини.LIVE. Він підкреслив, що масштаб робіт надзвичайно великий.

Фото: з відкритих джерел

“Мова йде не про будівництво нового об’єкта, а про складний процес відновлення станції до того технічного стану, який вона мала до ворожих ударів”, — пояснив експерт.

Омельченко уточнив, що хоча окремі компоненти теплового обладнання можна відновити відносно швидко, комплексна реконструкція генерації займе значно більше часу.

“Цей опалювальний сезон пройде без роботи Дарницької ТЕЦ. Реалістично запуск часткових потужностей можливий не раніше ніж через пів року, а повне відновлення — за 2–3 роки”, — зазначив він.

Ситуація із теплопостачанням залишається критичною. Нічні масовані атаки РФ на енергетичну інфраструктуру України спрямовані на підстанції та повітряні лінії електропередачі високої напруги (750 та 330 кВ), які є ключовими для енергомережі столиці. Раніше, у ніч проти 3 лютого, Росія намагалася вразити ТЕЦ та ТЕС під час рекордних морозів до -25°C, залишивши без тепла сотні тисяч сімей.

За словами Омельченка, відновлення Дарницької ТЕЦ є стратегічно важливим завданням для енергетичної безпеки Києва та стабільності енергомережі, але воно потребує значних фінансових вливань і часу.

“Мова йде про інвестиції близько 700 мільйонів євро та максимум три роки для повернення станції до довоєнних показників потужності”, — підсумував експерт.

