Це не схоже на мобілізацію: які методи ТЦК викликали жорстку критику омбудсмена

В Україні фіксують випадки, коли представники територіальних центрів комплектування (ТЦК та СП) заходять на приватну територію та силою виводять чоловіків із будинків чи дворів. Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець розповів в інтерв'ю Радіо Свобода.

Працівники ТЦК. Фото: з відкритих джерел

За словами омбудсмена, йому відомо приблизно про десять подібних інцидентів у різних регіонах країни. Йдеться про випадки, коли працівники ТЦК проникали у двори, приватні будинки та інші приміщення, після чого примусово виводили звідти чоловіків.

Лубинець припустив, що повторення таких ситуацій може бути своєрідною перевіркою юридичної реакції на такі дії. На його думку, після першого інциденту та реакції на нього аналогічні випадки почали фіксувати в інших регіонах.

Один із епізодів стався на Хмельниччині. Представництво омбудсмена відреагувало на ситуацію, а правоохоронці повідомили про відкриття кримінального провадження.

При цьому Лубинець уточнив, що відомостей про випадки, коли співробітники ТЦК виламували двері заради проникнення у житло, не має. За наявною інформацією, двері зазвичай залишаються незачиненими або їх відчиняють самі мешканці, після чого чоловіків силою виводять із приміщень.

Омбудсмен наголосив, що подібні дії можуть містити ознаки кримінальних правопорушень. Питання законності проникнення в житло та застосування фізичної сили має отримувати правову оцінку у кожному конкретному випадку.

Заява Лубинця знову загострила дискусію щодо меж повноважень співробітників ТЦК під час мобілізаційних заходів. Сам факт відкриття кримінального провадження не означає встановленої вини конкретних осіб: обставини інциденту та можливі порушення мають бути підтверджені в рамках розслідування.

Поки невідомо, скільки зі згаданих епізодів отримали офіційну правову оцінку та чим завершаться відповідні перевірки.

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