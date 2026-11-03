Буданов зробив нову заяву про «вплив» на скандал у Борщагівці: хто буде покараний

Події у Петропавлівській Борщагівці, де 2 листопада стався резонансний конфлікт за участю військових та місцевих жителів, не обійшлися без стороннього впливу. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов. За його словами, правоохоронці мають встановити не лише безпосередніх учасників інциденту, а й тих, хто міг стояти за його організацією.

Кирило Буданов. Фото: із відкритих джерел

"Конкретні особи та ініціатори цих подій обов'язково будуть встановлені та покарані", — наголосив Буданов.

Він також повідомив, що за підсумками того, що сталося, висновки зроблять усередині силових структур.

За словами голови ОП, Генеральна прокуратура та інші профільні органи вже розпочали об'єктивне розслідування. Буданов наголосив, що ніхто не має права влаштовувати заворушення, а в умовах повномасштабної війни особливе значення має повага до українських Сил оборони.

Він назвав те, що сталося, неприпустимим для українського суспільства і держави, зазначивши, що країна зараз перебуває у вкрай складних обставинах. Окремо Кирило Буданов звернув увагу на небезпеку спроби посварити громадянське населення з військовими.

На його думку, протиставлення армії власному народу та розкол українського суспільства – давно відомий та цинічний метод. Саме тому розслідування має дати відповіді не лише про те, що відбувалося безпосередньо на місці конфлікту, а й про можливих організаторів.

Тепер ключове питання – кого саме слідство вважає причетним до подій на Борщагівці та які докази вдасться зібрати.

Кирило Буданов пообіцяв, що винні не залишаться без покарання.

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