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Бетон не всесильний: у Раді пояснили, за яких умов українцям знову вимикатимуть електроенергію

Нардеп попередив про можливе повернення графіків відключень світла

1 жовтня 2026, 13:37
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Недилько Ксения

Захисні споруди навколо енергетичних об'єктів виконують важливу роль, проте вони мають свої технологічні межі. Бетонні укриття здатні ефективно нівелювати загрозу від ворожих безпілотників та частково зупиняти уламки крилатих ракет. Утім, убезпечити великі об'єкти генерації від прямого влучання важкого озброєння наразі технічно неможливо.

Бетон не всесильний: у Раді пояснили, за яких умов українцям знову вимикатимуть електроенергію

Ілюстративне фото

"Бетонні захисні конструкції дійсно рятують обладнання від дронових нальотів та деяких ракетних ударів, — зазначив Андрій Герус в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE під час конференції "ГаРТ", — проте вони безсилі проти прильотів балістики".

Парламентар також додав, що "масштабні теплові чи гідроелектростанції через їхні величезні розміри просто фізично не вдасться повністю заховати під бетонні куполи".

Коментуючи ситуацію навколо окремих пошкоджених об'єктів, зокрема Трипільської ТЕС, нардеп закликав не панікувати та мислити масштабами всієї країни. Енергетична система України працює як єдиний організм, тому руйнування конкретної станції не означає автоматичного знеструмлення якогось одного регіону.

"Повернення графіків напряму залежатиме від того, які саме засоби ураження застосує Росія, як часто вона це робитиме та якими будуть масштаби цих атак", — підкреслив народний депутат.

Оцінюючи наслідки ударів по окремих вузлах, він зауважив:

"Руйнування на Трипільській ТЕС не впливає на забезпечення світлом виключно Київської області. Ця станція інтегрована в об'єднану енергомережу, а сам Київ стабільно отримує живлення з абсолютно різних потужностей".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що столиця України опинилася під системним повітряним тиском ворога, який фокусує свої зусилля на руйнуванні транспортних артерій. У мережі вже з'явилися перші верифіковані кадри з моментом безпосереднього вибуху та прильоту дрона-камікадзе по конструкціях Південного мосту.



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