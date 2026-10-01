Бетон не всесильний: у Раді пояснили, за яких умов українцям знову вимикатимуть електроенергію

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Недилько Ксения
Захисні споруди навколо енергетичних об'єктів виконують важливу роль, проте вони мають свої технологічні межі. Бетонні укриття здатні ефективно нівелювати загрозу від ворожих безпілотників та частково зупиняти уламки крилатих ракет. Утім, убезпечити великі об'єкти генерації від прямого влучання важкого озброєння наразі технічно неможливо.
Ілюстративне фото
Парламентар також додав, що "масштабні теплові чи гідроелектростанції через їхні величезні розміри просто фізично не вдасться повністю заховати під бетонні куполи".
Коментуючи ситуацію навколо окремих пошкоджених об'єктів, зокрема Трипільської ТЕС, нардеп закликав не панікувати та мислити масштабами всієї країни. Енергетична система України працює як єдиний організм, тому руйнування конкретної станції не означає автоматичного знеструмлення якогось одного регіону.
Оцінюючи наслідки ударів по окремих вузлах, він зауважив:
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що столиця України опинилася під системним повітряним тиском ворога, який фокусує свої зусилля на руйнуванні транспортних артерій. У мережі вже з'явилися перші верифіковані кадри з моментом безпосереднього вибуху та прильоту дрона-камікадзе по конструкціях Південного мосту.