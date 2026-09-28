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Недилько Ксения
Навколо перспектив розвитку транспортної та оборонної інфраструктури Львівщини розгорівся гучний публічний скандал, пов'язаний із планами відчуження стратегічних територій під комерційне будівництво. Мерія обласного центру намагається заблокувати земельне рішення, яке, на думку архітекторів та урядовців, може назавжди позбавити регіон можливості мати потужний міжнародний авіавузол.
Петро Порошенко і Андрій Садовий
Очільник Львова Андрій Садовий вирішив напряму апелювати до керівництва однієї з найбільших парламентських і місцевих партій, аби задіяти партійну дисципліну під час голосування.
На переконання Садового, збереження недоторканності прилеглих до злітної смуги земельних ділянок є критично важливим для економічного відновлення всієї держави після скасування воєнного стану. Багатоповерхові житлові квартали у цій зоні закриють шлях для логістичного розширення.
Наразі громадськість та експертне середовище Львова очікують на офіційну реакцію центрального офісу "Європейської Солідарності" та оприлюднення позиції депутатів районної ради перед початком сесійного засідання, оскільки збереження логістичного потенціалу заходу України залишається під пильним контролем міжнародних донорів.
Нагадаємо, портал
"Коментарі" писав, що авіакомпанія AirBaltic заявила, що очікує стати
першою авіакомпанією, яка повернеться в Україну після закінчення війни. Перший
віцепрезидент AirBaltic Томас Рамдал заявив, що "йде повним
ходом" підготовка до польотів з України.