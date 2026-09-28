Андрій Садовий публічно звернувся до Петра Порошенка: що коїться біля Львівського аеропорту

Навколо перспектив розвитку транспортної та оборонної інфраструктури Львівщини розгорівся гучний публічний скандал, пов'язаний із планами відчуження стратегічних територій під комерційне будівництво. Мерія обласного центру намагається заблокувати земельне рішення, яке, на думку архітекторів та урядовців, може назавжди позбавити регіон можливості мати потужний міжнародний авіавузол.

Петро Порошенко і Андрій Садовий

Очільник Львова Андрій Садовий вирішив напряму апелювати до керівництва однієї з найбільших парламентських і місцевих партій, аби задіяти партійну дисципліну під час голосування.

"29 вересня Львівська районна рада може розглянути питання, яке відкриє шлях до масштабної житлової забудови в селі Сокільники впритул до Львівського аеропорту, — відкрив деталі кулуарних домовленостей міський голова у своєму екстреному зверненні до Петра Порошенка. Оцінюючи політичні розклади всередині колегіального органу, мер додав: — Фракція "Європейської Солідарності" має значне представництво у районній раді, тому сьогодні надзвичайно багато залежить саме від позиції Вашої політичної сили".

На переконання Садового, збереження недоторканності прилеглих до злітної смуги земельних ділянок є критично важливим для економічного відновлення всієї держави після скасування воєнного стану. Багатоповерхові житлові квартали у цій зоні закриють шлях для логістичного розширення.

"Аеропорт – це стратегічна інфраструктура держави, і після завершення війни Україні буде потрібен сильний міжнародний аеропорт, великий вантажний хаб і можливість розвивати авіаційну інфраструктуру Львівщини, — обґрунтував Садовий державну важливість збереження буферних зон летовища. Керівник міста резюмував свій заклик попередженням про незворотність процесу: — Якщо сьогодні необачно віддати ці землі під багатоповерхівки, завтра повернути їх назад державі уже не вдасться. Тому прошу Вас особисто втрутитися в ситуацію і не допустити рішення, яке загрожує інтересам держави. Тут йдеться не про політику, а про те, яку країну ми залишимо після себе".

Наразі громадськість та експертне середовище Львова очікують на офіційну реакцію центрального офісу "Європейської Солідарності" та оприлюднення позиції депутатів районної ради перед початком сесійного засідання, оскільки збереження логістичного потенціалу заходу України залишається під пильним контролем міжнародних донорів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що авіакомпанія AirBaltic заявила, що очікує стати першою авіакомпанією, яка повернеться в Україну після закінчення війни. Перший віцепрезидент AirBaltic Томас Рамдал заявив, що "йде повним ходом" підготовка до польотів з України.

