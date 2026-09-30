Абу-Дабі готує новий раунд переговорів: нардеп розповів про що США хочуть домовитися з Україною та РФ

США можуть спробувати організувати у жовтні нову тристоронню зустріч представників України, Росії та Сполучених Штатів. Ймовірним місцем переговорів називають Абу-Дабі. За даними The Atlantic, американські представники Стів Віткофф і Джаред Кушнер розглядають можливість домовленостей про обмежене припинення вогню, зокрема щодо ударів по енергетичній інфраструктурі. Про це також повідомляли інші джерела, які описували американську дипломатичну ініціативу.

США. Фото: із відкритих джерел

На тлі цих дипломатичних планів Україна продовжує потерпати від російських атак. Народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram звернув увагу на ситуацію з енергетикою та закликав до припинення ударів по відповідній інфраструктурі.

За його словами, тривалі атаки створюють серйозні ризики для великих міст, роботи підприємств, портів і повсякденного життя населення. Окремо депутат порушив питання ефективності української протиповітряної оборони та захисту від нових типів ударних безпілотників.

Гончаренко наголосив, що за нинішніх умов питання захисту енергосистеми не можна відкладати. Він вважає, що домовленість про взаємне припинення ударів по енергетичних об’єктах могла б зменшити навантаження на цивільну інфраструктуру та дати можливість підготуватися до опалювального сезону.

Ідея такого формату вже перебуває у дипломатичному порядку денному Вашингтона. Водночас остаточних домовленостей між сторонами наразі немає, а позиція Москви щодо запропонованого формату залишається невизначеною.

Для України потенційне енергетичне перемир’я означало б не лише зменшення ризиків для електростанцій та мереж. Воно також стосується стабільності роботи підприємств, транспорту, портової інфраструктури та забезпечення населення електроенергією і теплом.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Росія може посилювати кампанію ударів по Києву одночасно із спробами дестабілізувати життя української столиці. Про це пише The Economist із посиланням на двох високопоставлених українських чиновників.



